No hubo quorum para definir la polémica posesión del rector de la Universidad Nacional

Universidad Nacional. Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images. / NurPhoto

Desde la semana pasada, cuando se conoció que José Ismael Peña en una Notaría de Bogotá había oficializado su posesión como rector de la Universidad Nacional, la Ministra de Educación, Aurora Vergara, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para definir esta situación. Para la cartera de educación y las consejeras (2) designadas por el presidente Petro, esa posesión está al margen de la ilegalidad, pues el acta oficial no cuenta con sus firmas.

En la mañana de este martes, mientras la ministra Vergara asistió a Barranquilla para una nueva jornada de ‘Gobierno con el Pueblo’, se tenía previsto que a las 11:00 de la mañana se diera inicio a la reunión. El viceministro de Educación Superior (Alejandro Álvarez) asistió al encuentro virtual en representación de la titular de la cartera.

¿Qué pasó en la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la U. Nacional?

Las consejeras presidenciales del gobierno que hacen parte del CSU UNAL, emitieron una comunicación oficial a la comunidad universitaria. En el texto que publicaron en sus cuentas de ‘X’, aseguran que José Ismael Peña (candidato que ganó la votación del Consejo para ser rector) hizo presencia en la reunión virtual sobre las 11:30 de la mañana y que por motivos de reglamentación estatutarios de la universidad se le solicitó retirarse de la sala de conferencia.

Sumado a lo anterior, explicaron que luego de que Peña salió de la reunión, la Secretaría General leyó tres constancias de consejeros que no se estuvieron presentes y se notificó la ausencia de una consejera más (representante de los estudiantes), por lo que no se consiguió el quorum necesario para adelantar la sesión.

“Hacemos un llamado al Consejo Superior Universitario para que posibilite los escenarios de debate y toma de decisiones que sean pertinentes para buscar salidas a la crisis que afronta la universidad, en un diálogo con la comunidad universitaria que ha desarrollado múltiples ejercicios de deliberación y exigencia para ello”, dicen en un documento escrito María Alejandra Rojas y Danna Nataly Garzón.

¿Qué dicen los consejeros críticos del gobierno sobre la posesión de José Ismael Peña?

Una de las voces críticas, respecto a la posición que ha tomado el gobierno en la elección del rector de la Universidad Nacional, es la del profesor Diego Torres, quien hace parte del CSU UNAL. Este miembro que representa a los docentes de la Universidad, hizo llegar una constancia en la que justificó su ausencia a la sesión de hoy en la que se discutiría la posesión de José Ismael Peña.

#ATENCIÓN No hubo Quorum en la sesión extraordinaria del CSU de la @UNALOficial para definir la posesión del rector. El consejero de los profesores, Diego Torres, denuncia maniobras ilegales para nombrar un rector encargado. @Danivalencia9 @CaracolRadio pic.twitter.com/Ia90ObNtJW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 7, 2024

“He solicitado que hasta que la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado no se pronuncien sobre las acciones preventivas que se han iniciado, no es prudente que el CSU sesione ya que puede interferir dichas acciones. No es aceptable que los suscritos miembros del CSU, deliberen y decidan sobre la situación actual del cargo de rector de la Universidad, lo cual por razones estrictamente legales que anexo al final de esta comunicación, implicaría que participemos en una sesión que pondría conllevar a una ilegalidad e incluso a un potencial delito por desconocer la designación realizada”, Explicó Torres.