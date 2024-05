Mulino representa la voluntad política de Martinelli: experto panameño

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el analista panameño José Eugenio Stout, planteó que el triunfo de José Raúl Mulino expresa de alguna forma la voluntad política del expresidente Ricardo Martinelli condenado a 10 años de prisión, “Martinelli es un caudillo que le ha dado todo su respaldo al señor Mulino, la resolución del tribunal electoral que lo habilitó fue demandada porque se violentaban artículos de la Constitución y la Corte se demoró hasta dos días antes de las elecciones para decir que sí podría participar, eso lo victimizó”.

Resaltó que casi el 67% del país no ha votado por Mulino, pues destacó que esto no es nuevo, pues ningún gobierno ha logrado obtener más del 50% de los votos, “el gobierno saliente ganó con el 33% y Mulino tiene el 37%, no es que sea una barbaridad”.

Explicó que el país pasa por una crisis social y económica terrible, de hecho, el desempleo se ubica hasta en el 18% según algunos expertos, “mucha gente abandonó la búsqueda de trabajo, el 50% de trabajo es informal , los servicios de salud pública están desbordados, sin medicamentos, colegios sin mantenimiento y hay cierta desesperación por trabajo y mejorar condiciones de vida”. También dijo que Martinelli gobernó hace 10 años, recibió un país con deuda externa baja, recibió dinero de arcas del Estado y poca deuda, “eso generó abundancia económica importante y mucha gente tiene eso en mente: ese imaginario se ha vinculado a aquel recuerdo, pensando que un candidato de Martinelli reproducirá esa bonanza económica”.

Sobre las relaciones que sostendrá el nuevo gobierno con Colombia, resaltó que Mulino es un gobernante de derecha, con lo cual, dice que no espera que las relaciones sean buenas bajo el paro de propuestas como la de cerrar la frontera, “eso generará graves problemas para Colombia y el continente. Se tiene que intervenir entre varios países, principalmente Estados Unidos, esperamos diálogo, búsqueda de soluciones para ambos países”.