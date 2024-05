Gabriela Rodríguez piensa en grande: Sueño con ser campeona del mundo e ir a los Olímpicos

Gabriela Rodríguez, la gran figura de la Selección Colombia femenina Sub-20 en el recién terminado Sudamericano celebrado en Ecuador, dialogó con El VBar de Caracol Radio. La talentosa volante del América de Cali habló de lo que viene ahora en el Mundial, sus sueños con la Selección Colombia y sus objetivos con el cuadro vallecaucano.

¿Qué le dejó el Sudamericano Sub-20?

“Como jugadora, a nivel personal estoy muy orgullosa de lo que he podido desarrollar, de los goles, más allá de eso, de que yo dando lo mejor de mí puedo aportar mucho al equipo y el equipo puede sacar los mejores resultados. Yo creo que por esa parte de lo individual, muy contenta. En el equipo también, estoy muy orgullosa de cada una de mis compañeras dentro y fuera de la cancha, cada una tiene una esencia que la hace ser fuerte, ser única. Yo creo que este es un equipo que lleva mucho recorrido y aunque tuvimos varios errores dentro del Sudamericano, es momento de corregirlo y de ser conscientes de lo que debemos mejorar para lo que se viene, que es el Mundial, que es lo más importante”.

¿Qué significa ser referente de la Selección Sub-20?

“Eso lo tomo con calma, siempre hay que ser honestos con nuestro trabajo y seguir trabajando día a día por lo que queremos. Líder me han hecho mis compañeras, ellas son muy buenas personas, tienen unos corazones muy nobles. Ellas aprenden del día a día de mí, como yo también aprendo de ellas. Carolina Pineda tiene una frase y es que líder te hacen los demás, yo creo que es importante eso al saber que soy pilar fundamental. Generación presión, pero es una presión buena, que si la aprendes a manejar puede que te ayude a rendir mucho más, porque cuando la gente te exige, es porque espera mucho de ti. Lo tomo con mucha tranquilidad y a seguir trabajando, lo más importante es el Mundial”.

¿Qué han analizado del Mundial?

“Trabajamos el día a día con mucha responsabilidad y compromiso, no importa el rival que se nos ponga adelante, estamos afrontando los compromisos con la mayor responsabilidad, porque estamos portando la camiseta de la Selección Colombia, estamos representando un país de mucha cultura y gente bonita. En estos momentos tenemos preparación de lo que es el Torneo de Francia, ahí podemos ir afianzándonos más como equipo. Hemos ganado mucho en la parte ofensiva y hemos encontrado unas falencias en la parte defensiva, que bueno que los encontramos ahora y no en un Mundial”.

¿Qué ha aprendido de Carolina Pineda?

“Yo de la profe Pine creo que he aprendido de todo, la madurez a la hora de entrar a la cancha, no solo adentro sino también afuera. Siempre tener un corazón muy trabajador, humilde y ganador, como ella dice. El gol que hago ante Brasil, que es el 2-1, yo le dije ‘profe, Pine, ese gol es todo suyo’, porque ese gol es el reflejo de los que nosotros nos quedamos practicando en los trabajos extras en el club. Hemos podido ir hablando, ya mañana me veo con ella, Dios mediante. Vamos a seguir trabajando y seguir hablando”.

Regresar a la Liga

“El proceso en América ha sido un poco más de perseverancia. Hay que ser sinceros con todo, el anterior año no jugué mucho la Liga por decisiones adversas del técnico, de cosas. Yo creo que mi proceso en América ha sido un tema más de perseverancia, de amor por el trabajo, de hacer las cosas bien, de cuando no te ven, seguir haciendo las cosas bien y aún mejor. Yo creo que en América se maneja un ambiente muy chévere, puedes aprender de muchas jugadoras que son referentes y han estado en la Selección Colombia. A mí me encanta ir a América, me encanta estar en el club, entrenar, estar con las muchachas. Es un proceso que día a día se vive de la mejor manera y que tenemos que demostrar día a día lo que es América”.

¿Cuáles son sus sueños?

“A largo plazo, ser campeona del mundo, y ese largo plazo se convierte a corto plazo porque estamos a pocos meses del Mundial. Y, a corto plazo, obviamente uno tiene sueños en el corazón. Toda niña de ahora, todo niño sueña con ir a unos Olímpicos, a mí me encantaría ir a unos Olímpicos”.

¿Ha hablado con el entrenador de la Selección mayores?

“La verdad es que tenemos una buena relación de profe y jugadora, por lo que el profe Ángelo (Marsiglia) me ha tenido en muchas selecciones Valle, pero yo creo que se trata con mucho respeto y a la larga es decisión de él si quiere contar conmigo en los Olímpicos por mi rendimiento”.