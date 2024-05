En Duitama, Boyacá, están preocupados por el Plan Alimentario Escolar

Duitama

En Duitama (Boyacá), hay preocupación por la falta de recursos para continuar con el servicio del Plan Alimentario Escolar en las Instituciones Educativas públicas del municipio.

De acuerdo con el mandatario local, José Luis Bohórquez, los recursos para que el operador pueda ofrecer el servicio del PAE a las instituciones educativas alcanza solo hasta mediados de junio y se espera que desde la Gobernación de Boyacá se giren los recursos para cubrir este servicio hasta final de año.

“La alerta de la Procuraduría, según recuerdo, va más enfocadas no al servicio como tal, sino a la garantía y continuidad del servicio porque es que la alerta que da la entidad se predica si mi memoria no me falla, de Tunja, Duitama y Sogamoso ¿Por qué se predican las tres ciudades en particular, que son las más grandes del departamento?, pues se predica de ellas porque son municipios certificados, es decir, tiene una independencia, no tiene un reconocimiento ante el Ministerio de Educación y operan o tienen digamos una mayor libertad frente al PAE que el resto de los municipios de Boyacá. Que sea un municipio certificado también trae unas consecuencias y es que la Gobernación no está obligada a apoyar financieramente al PAE de la ciudad. Sin embargo, está en riesgo, según lo que cuenta la Procuraduría, porque nosotros Duitama en particular y creo que Sogamoso está en la misma situación. Si el departamento no hace el desembolso este año, como se hizo el año pasado, pues a los municipios como Duitama, no le arrisca el bolsillo para garantizar el PAE todo el año, entonces esa es la situación”, aseguró José Luis Bohórquez, mandatario de Duitama.

El alcalde de la ‘Perla de Boyacá’, manifestó que desde comienzo del año ha conversado con el gobernador Carlos Andrés Amaya acerca del PAE.

“Desde el mes de enero yo he venido dialogando tanto con el gobernador Carlos Amaya, como con el señor secretario de Educación y les he manifestado mi preocupación, les he comentado de distintas formas que nosotros no tenemos todo el recurso, nosotros sacamos una licitación con el recurso que más o menos alcanza como hasta la mitad de junio, pero después de mitad de junio ya hay que tomar decisiones. En la última conversación con el Gobernador, que fue para el tema de Plan de Desarrollo, él me manifestó que se comprometía a hacer el desembolso para este año a Duitama, la cuestión lo que nos tiene preocupados es cuándo se hará, porque tenemos que garantizar el servicio hasta final de año”, apuntó Bohórquez López.