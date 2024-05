El hardcore punk colombiano vive en bandas como “Fuera de foco”

Música

El hardcore punk colombiano existe por agrupaciones como Fuera de foco que desde 2006 ha conquistado diversos escenarios dentro y fuera del país. La voz desgarrada, tono alto y abundancia instrumental melódica caracterizan a esta agrupación de Medellín.

Alex Ospina es la voz de Fuera de foco y el único que permanece en la agrupación desde su creación hace 18 años. Relata que cuando comenzaron lo hicieron como un grupo de amigos que interpretaban la música que les gustaba y los alejaba de los problemas sociales del Medellín de comienzos del siglo XXI.

Contó que desde la creación de “Fuera de foco” han entrado y salido integrantes que le aportan y heredan sonidos con los que han llegado a la identidad actual que, aunque es catalogado como de Hardcore Punk, no se circunscriben y dan espacio a otras ramas musicales afines. Se inspiraron en agrupaciones españolas y argentinas.

Que hay en el nuevo álbum de Fuera de Foco

Caos y desorden es la canción que, además de darle nombre al álbum, demuestra el sonido de “Fuera de foco”. El álbum contendrá 12 canciones en las que se podrá contar con artistas invitados, colaboraciones y sonidos provenientes del Rap y el Transmetal.

La historia musical de “Fuera de foco” contine tres EP con seis canciones cada uno, dando un total de 18 interpretaciones, por lo que al estrenar el álbum llegarán a 30 canciones en el mercado colombiano. Las canciones tratan temas sociales y personales que fácilmente reflejarán a su seguidores.

Canciones en el álbum Caos y desorden

Caos y desorden: de Fuera de Foco es la canción que le da el título al disco le canta al temor de perderse a sí mismo y de no encontrar una salida.

A nadie le importa: a La ambición y el poder de la elite por el querer más sin pensar en las consecuencias, pasando por encima de todo.

La fiesta del poder: a la festividad de los diferentes poderes políticos, donde arman un circo con el fin de que nadie vea cómo se reparten la gran torta; en

Frente en alto: la banda invita a no dejarse caer y a descubrir que a pesar de las adversidades no podemos dejar de creer en nosotros mismos, ‘Hasta el final’ habla de esa ausencia que siempre está y que no se va, ese sentimiento de vacío con el que se aprende a vivir.

Sueños: es el recuerdo y la añoranza del último abrazo de la persona que anhelamos no se haya ido.

Cerdos hambrientos: es revolución, conciencia y amor por la lucha popular. El aguante y unión de un pueblo que quiere el cambio de un país donde exigir los derechos fundamentales es considerado un crimen.

Programados: habla de cómo la rutina implantada, la indiferencia y la falta de humanidad está dominando y convirtiendo a las personas en máquinas insensibles.

Superman: le canta a la idealización y la necesidad de un “Héroe” o un “Mesías” que llegue a salvarnos y cambie todo de un día para otro.

Clasificados: es la categorización absurda que existe hacia las personas y sus formas de vida,

Sigo despierto: describe las decisiones o acciones trascendentales que se deberían tomar para obtener un resultado diferente. Es una invitación a creer en sí mismo, a lanzarse al vacío e incluso hacer las cosas con miedo. Finalmente.

Opresión: habla de la depresión y el cómo se puede salir de ese abismo que nos encierra.