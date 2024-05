Después de videos en redes por denuncias de goteras en la biblioteca, ITM se pronunció

Medellín, Antioquia

En redes sociales han circulado imágenes y videos que denuncian malas condiciones en la infraestructura de la biblioteca del ITM. Allí mostraban filtraciones de agua, goteras y humedades que perjudicaban la calidad de los espacios y los usuarios que la habitaban, posterior a la renovación de infraestructura que tuvo en el año anterior.

¿Dónde está la plata?‼️Así está la Biblioteca del ITM de la Alcaldía de Medellín: obras malas, inundaciones y pisos rotos. Esto, luego de supuestamente meterle 1500 millones.



La directora de la biblioteca era Juliana Cardona, hoy subsecretaria de Turismo de Federico Gutiérrez. pic.twitter.com/87RufSRmTz — La Verdad Medellín (@verdad_medellin) May 7, 2024

Desde Caracol Radio visitamos la biblioteca y verificamos cuál es el estado actual de la infraestructura y cómo sobrellevan la época de lluvias.

Desde la administración del Instituto Tecnológico Metropolitano, nos indicaron que como institución universitaria, han venido enfrentando algunas intervenciones en cuestión de convertirse en un centro de recursos académicos investigativos en los que se hicieron alguna adecuaciones de espacios, que por consiguiente trajo consigo el encuentro de algunos problemas de desniveles, averíos o muestra de necesidad de cambio de materiales.

Sin embargo, confirmaron que las imágenes no corresponden a la realidad, que son imágenes de hace más de un mes en donde no se habían terminado de entregar las obras y el mobiliario, lo que hoy en día, es distinto, pues ya cuentan con la mayoría de la dotación, según lo que pudimos observar en nuestra visita al sitio.

Así lo expresó Eduardo García, Vicerrector Administrativo y Financiero del ITM: “Esas imágenes, desafortunadamente, no sé si de una manera malintencionada las pusieron a circular, pero no corresponden a lo que es hoy la realidad de la institución. Nosotros sabemos que tenemos que continuar haciendo algunas intervenciones, algunas mejoras dentro de lo que es la infraestructura de la biblioteca, porque dentro de lo que fue el proceso de remodelación, nos encontramos algunos aspectos a mejorar que no estaban incluidos dentro de la obra inicial, tal como fue lo que ocurrió en el momento en el que tuvieron que ubicar los puntos de anclaje para poder hacer toda la adecuación y remodelación de la fachada de la biblioteca. Ahí encontramos que habían algunas zonas en los techos que presentan alguna potencial debilidad, y la recomendación de nuestro equipo técnico, desde el punto de vista de ingeniería, es que es mejor cambiar la cubierta, pero eso no significa que hoy tengamos goteras o que hoy, cada vez que llueva, se está inundando”.

Aseguraron entonces que aunque sí han tenido problemas de goteras, el equipo de mantenimiento siempre ha hecho las notificaciones oportunamente para que se realicen los arreglos necesarios y esto no represente un riesgo o incomodidad mayor en la prestación de los servicios.

El ITM indicó además que al ser una institución pública, están a la espera de las autorizaciones de un contrato restante en una fecha de aproximadamente 30 días. El cual está asociado a la dotación de algunas sillas y otros muebles para la biblioteca, que corresponde al último paso faltante para la entrega oficial del espacio, que actualmente está abierta y en funcionamiento de 4 pisos para toda la comunidad educativa.