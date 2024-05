Consejo Gremial pide revocar exigencia de licencia ambiental para el Canal del Dique

Cartagena

El Consejo Gremial de Bolívar hizo un llamado público a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para que se revoque la Resolución 322 de 2024 que exige licencia ambiental.

Los gremios resaltaron que este proyecto es crucial para el área de influencia del Canal del Dique, y la resolución en cuestión estaría retrasando una obra que contribuye a la recuperación y prevención del daño ambiental en la región: evitará futuras inundaciones, garantizará la captación de agua para los acueductos de la región, contribuirá a la recuperación del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, a la salud de los ecosistemas y a la reducción de emisiones de CO2 mediante transporte fluvial.

Además, el proyecto generará 61,766 empleos directos e indirectos, dinamizando actividades económicas como la agricultura, la pesca y el turismo sostenible en una región que hoy presenta altos niveles de pobreza.

“El instrumento contemplado para el proyecto es el Plan Hidrosedimentológico, y su actualización, junto con un monitoreo continuo, aseguraría la sostenibilidad del proyecto y de sus beneficios. En consecuencia, solicitamos a la autoridad ambiental que haga uso de su competencia para pedir intervenciones adicionales en la fase de ejecución del proyecto en lugar de frenar el inicio de unas que obras conducirán a la restauración pasiva de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”, aseguró.

El Consejo Gremial advirtió que la Resolución 322 de 2024 prolonga la fase de preconstrucción de 18 a 30 meses, generando mayores costos para el Estado, riesgos en la viabilidad financiera del proyecto, y posiblemente demandas. “Las demoras exponen a las comunidades ribereñas a riesgos de inundaciones, como las ocurridas en 2010, y profundizan el deterioro de los ecosistemas del Canal del Dique. Esto compromete el bienestar de más de 1.5 millones de personas, y la recuperación de la biodiversidad en la región”, puntualizaron.

Cormagdalena y Ecosistemas del Dique han interpuesto recursos de reposición a la resolución 322 de 2024, y la Procuraduría General ha solicitado reiteradamente a la ANLA revocarla. A la fecha, la Agencia no se ha pronunciado, y mientras esto no suceda, no es posible solicitar los términos de referencia necesarios para la continuidad del proyecto, generando más retrasos en las obras.

Los gremios instaron a la ANLA y a la ministra de Ambiente a reconsiderar la Resolución 322 de 2024 y permitir la ejecución del proyecto sin obstáculos. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a la sociedad civil para apoyar esta iniciativa y así podamos asegurar un futuro sostenible para el territorio.