Abierta convocatoria para integrar Consejo Local de Planeación en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte invita a las organizaciones territoriales, sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, a participar en la convocatoria de conformación del nuevo Consejo Local de Planeación, una de las instancias consultivas más importantes para el análisis de los programas y proyectos que se desarrollarán en beneficio de la Localidad.

La convocatoria está dirigida a las JAC, Asociaciones de Padres de Familia, Organizaciones Juveniles, Rectores de Establecimientos Educativos Públicos y Privados, Organizaciones de Comerciantes, Organizaciones de Industriales, Gerentes de Establecimientos de Salud Pública, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Ambientales, Organizaciones de Mujeres, Organizaciones de las comunidades indígenas, Organizaciones de las comunidades étnicas y Organizaciones campesinas, pertenecientes a la Localidad Histórica y del Caribe Norte.

¿Qué se requiere para acceder a la convocatoria?

1. Carta de la organización postulante, indicando razón social, representante legal, domicilio, correo electrónico, teléfono y el sector que se representa.

2. Personería jurídica expedida por autoridad competente de la organización postulante.

3. Documentos que acrediten la representatividad de la organización en el sector al cual se postulan los ternados.

4. Hoja de vida de los candidatos ternados, la cual debe contener la experiencia y/o vinculación de los candidatos con el sector que se representa.

5. Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos.

6. Copia del acta de la reunión en la cual se conformó la terna.

Este proceso de conformación del Consejo Local de Planeación de la Histórica y del Caribe Norte, contará con varias etapas distribuidas en el siguiente cronograma:

1° Etapa: Convocatoria, divulgación y publicidad del proceso: Del 07 al 28 de mayo.

2° Etapa: Recepción de ternas al Alcalde Local: Del 07 al 28 de mayo.

3° Etapa: Verificación de requisitos mínimos: Del 29 de mayo al 03 de junio.

4° Etapa: Conformación del Consejo Local de Planeación: Del 03 al 04 de junio.

5° Etapa: Instalación del Consejo Local de Planeación: 05 de junio.

Las organizaciones interesadas en la convocatoria pueden radicar la documentación requerida, de manera física en cualquier ventanilla de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en los días hábiles de: 8:00 am hasta 11:30 am y de 2:00 pm hasta 5:00 pm. Así como en el despacho de la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Sede El Country, en los días hábiles de: 8:00 am hasta 11:30 am y de 2:00 pm hasta 5:00.

También puede enviar la información de manera virtual, a través del correo electrónico: alcaldialocal1@cartagena.gov.co. Si desea conocer más detalles al respecto de la convocatoria, puede ingresar al enlace: https://n9.cl/decretoconsejolocalplaneacion y descargar el Decreto Local N°014 del 2024 con toda la información pertinente.