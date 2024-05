Tadej Pogačar explica por qué no ganó la tercera etapa: “No ataqué, seguí la rueda”

El esloveno Tadej Pogačar (UAE), maglia rosa del Giro y protagonista en los últimos kilómetros con una arrancada que a punto estuvo de darle la victoria, señaló que no atacó, sino que siguió la rueda del danés Honoré.

“No ataqué, seguí la rueda. Era una buena situación: Mikkel Honoré, Geraint Thomas y yo intentamos seguir adelante, pero nunca creí que pudiéramos llegar a la meta. Thomas intentó tirar también al final, lo que me sorprendió mucho. Lo intenté, pero a 400 metros de meta vi todavía un largo camino por recorrer, fue demasiado”, explicó el líder en meta.

Pogačar admitió que el repecho final le favorecía, y lo afrontó como el típico “pique” entre amigos cuando salen a entrenar. “Tenía buenas piernas y este tipo de terreno era bueno. Fue un juego como el que haces con tus amigos cuando se atacan entre sí en las subidas planas y pequeñas. Esto me sienta bien, me gusta”, dijo.

El esloveno se refirió a una etapa en la que estaba previsto un desenlace entre sprinters, pronóstico que se cumplió por poco. “La etapa tuvo tres secciones: las primeras dos horas fueron realmente fáciles y no pasó nada, luego una hora fue a toda velocidad en cada curva, incluso cuesta abajo. “Hubo un poco de caos, y luego fue un poco estresante, no demasiada locura, pero se podía sentir la tensión. Luego, al final, todo fue estirar las piernas”, declaró.

Guardando cargas para lo más importante

Desde antes de iniciar la carrera, la mayoría de analistas y expertos perfilaron al esloveno como el principal candidato a llevarse la maglia rosa, cosa que se va cumpliendo. De momento, el principal contendor es el británico Geraint Thomas (Ineos), que a pesar de estar cerca, no lo ha superado el ritmo, y consecuentemente no le saca diferencias en los tiempos.

Pogačar saco parte de su casta en la segunda etapa, al haberse recuperado de una caída provocada por un pinchazo en su rueda delantera. Aunque sus capacidades lo llevaron a ganarse la segunda fracción, agradeció al equipo por llevarlo hacia la punta y mantener a raya a los contendores. “Realmente no me asusté por el incidente que tuve en la ciudad, ocurrió después de un pinchazo porque quería parar antes de la curva. El equipo me recuperó rápidamente”, añadió.

El colombiano Daniel Felipe Martínez, corredor del Bora Hansgrohe, le sigue el paso a los dos primeros, figurando parcialmente dentro del podio. En las etapas de mayor exigencia podrían ser el escenario para sacar tiempo a su favor, y acercarse al primer puesto.