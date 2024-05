Suspenden temporalmente servicios de cirugía cardiovascular y neurología en Santa Sofía

Manizales

Hay varias quejas de los usuarios de Santa Sofía sobre la suspensión de algunos servicios relacionados con cirugías de urología, neurología y cardiovascular. Por otro lado, la diputada Viviana Zuluaga, comentó que hay varias denuncias sobre la calidad de la contratación en la entidad y la tercerización laboral.

“Desconocemos las causas del cierre temporal de los servicios de cirugía cardiovascular entre otros servicios. Conocimos el viernes una carta extraoficial con firmas del Hospital donde informaban de un cierre de servicios”, dijo Zuluaga.

Ante esto el gerente de Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahita, indicó que la suspensión de los servicios en Santa Sofía no es permanente y corresponden a situaciones de descanso del personal, pero aclaró que no es un tema de clausura definitiva de los servicios. “No es la primera vez que realizamos un cierre temporal y esto se debe muchas veces a la disponibilidad del personal, sin embargo, se debe aclarar que el cierre no es permanente”, dijo Piedrahita.

Sin embargo, el gerente advirtió que si la Nueva Eps no realiza unos pagos al Hospital este debe empezar a cerrar definitivamente estos servicios. Se recuera que en las últimas horas se conoció una carta del Hospital Santa Sofía anunciando el cierre de los servicios de Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía y Urología ya que los especialistas no prestarán el servicio en el hospital departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, por ausencia ante la imposibilidad de un esquema de cobertura por parte del hospital.

Se espera que la próxima semana estos servicios se puedan volver a prestar en el Hospital Santa Sofía

