Por lavado tanques, esta semana habrá cortes de agua en sectores de Medellín y Bello

Valle de Aburrá

Las Empresas Públicas de Medellín avisaron que, para realizar el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos Asomadera, El Tesoro y Altos de Niquía se interrumpirá el servicio de acueducto, de manera programada, en diferentes sectores de los municipios de Medellín y Bello.

En el distrito de Medellín, entre las 8:00 p.m. del lunes 6 de mayo y las 4:00 a.m. del martes 7 de mayo habrá interrupción de acueducto para 8.495 usuarios de los barrios El Salvador, La Asomadera No. 1, La Asomadera No. 2; La Asomadera No. 3, San Diego y Loreto.

También tendrán interrupción de acueducto 12.076 usuarios de los barrios Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos del Poblado y La Asomadera No. 2 entre las 10:00 p.m. del martes 7 de mayo y las 4:00 a.m. del miércoles 8 de mayo.

Atención: 160 mil habitantes de Belén, al suroccidente de Medellín, se quedan sin agua

Para instalar un micromedidor en la red de acueducto habrá interrupción de dicho servicio el martes 7 de mayo para 3.539 usuarios de los barrios La Ladera, La Libertad, Llanaditas, Los Mangos y Trece de Noviembre, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Por su parte, en el municipio de Bello, habrá interrupción de acueducto para 18.790 usuarios de los barrios: El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquia Bifamiliar, El Ducado, La Aldea y Playa Rica. Entre las 9:00 p.m. del jueves 9 de mayo y las 3:00 a.m. del viernes 10 de mayo.

EPM presentó excusas por las incomodidades que puedan ocasionar estas interrupciones y agradece la comprensión de sus usuarios. Agregan que estas acciones tienen como fin contribuir a la prestación de un servicio de acueducto con calidad, continuidad, cobertura y disponibilidad. Se habilitó la Línea de Atención al Cliente de EPM (604)44 44 115 para resolver inquietudes de los usuarios.