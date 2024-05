‘El arte de ser esposa’, el libro de Lina Balvuena que recoge 18 años de matrimonio

Lina Balvuena supo que tenía que escribir ‘El arte de ser esposa’ cuando entendió, en un momento crítico de su relación, que ni tenía que “aguantar ni se tenía que separar”. Como si se tratara de las únicas dos opciones que tuviera en la vida.

“Encontré una tercera opción que me permitió no divorciarme, pero no solo eso, sino disfrutar mi relación”, contó en 10AM HOY por HOY de Caracol Radio, la actriz y conferencista, que se aventuró a compartir las que considera las claves para transformar una relación.

Balvuena, quien recoge anécdotas y experiencias de sus más de 18 años de matrimonio en esta publicación de Oveja Negra, comprendió que las mujeres que deciden conformar un hogar en pareja no cuentan con referentes que les permitan consolidar una relación sana en la actualidad.

“Venimos de una generación donde existían muchas quejas. ¿Qué le dijimos a nuestros hijos? Que ser mamá es lo peor, que vivíamos amargadas por culpa de eso”, señala Balvuena como uno de los principales motivos frente a la razón por la que la gente no considera el matrimonio como una prioridad en la actualidad.

A su vez, las relaciones que heredaron de sus madres y sus abuelas se encuentran lejos de las circunstancias que rodean a las parejas en estos días: “voy a enseñar mientras aprendo y mientras aprende mi esposo, que tiene que montarse en esta ola”.