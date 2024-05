Denuncian posible corrupción en Afinia durante Alcaldía de Daniel Quintero

Según ha confirmado Caracol Radio, Federico Gutiérrez, y el gerente general del Grupo EPM, John Maya Salazar recibieron información directa y personal de parte de un testigo que sostiene que la gerencia y varios negocios de Afinia habrían sido vendidos, de manera ilegal, por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al excongresista William Ortega, y que el valor de la transacción ilegítima alcanzaría el monto de los 8 millones de dólares.

Afinia, es la filian del Grupo EPM que presta el servicio de energía en el Caribe, especialmente en los departamentos de Bolívar, César, Córdoba y Sucre.

¿Qué dicen los testimonios?

Según el testimonio recibido por los funcionarios, el acuerdo contemplaba que Ortega determinaría el nombramiento del gerente de Afinia, a quien identificó como Javier Lastra, quien efectivamente llegó a la gerencia de Afinia en 2021, luego de desempeñarse como asesor externo en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá, teniendo que enfrentar, en ese entonces, señalamientos de inhabilidad por haber sido concejal de Bogotá.

Su curul fue objeto de una demanda amparada en que Lastra ejercía autoridad y recursos públicos como abogado liquidador de Adpostal y otras empresas de carácter público, como Telecom e Inravisión.

Lastra había sido citado en 2022 por el concejo de Medellín, para que rindiera cuentas sobre el manejo de la empresa. No asistió, alegando que no estaba obligado, pues el control político de esa corporación no contemplaba a empresas con domicilio por fuera de Medellín, y la sede principal de Afinia estaba en Cartagena.

La citación tenía por objeto, además, oír explicaciones sobre la baja ejecución presupuestal, pues la Superintendencia de Servicios Públicos había establecido que solo se habían ejecutado 26 mil millones de pesos de los 155 mil que estaban programados para inversión en la Costa. Lastra renunció a su cargo en enero de este año.

Los acuerdos que denuncia el testigo se habrían desarrollado principalmente en reuniones en el restaurante San Carbón, en Medellín, en junio de 2021, con presencia del entonces secretario de gobierno de la Alcaldía de Medellín, Esteban Restrepo.

Los periodistas Daniel Rivera y Néstor Espinosa, firmaron en El Colombiano una investigación en la que aseguraban que, con “30 años recién cumplidos (Esteban Restrepo) anda en camionetas lujosas, viste prendas que llevan sus iniciales y un mes después de renunciar a la Secretaría de Gobierno, para ser parte de la campaña del Pacto Histórico, en marzo de 2022, Restrepo compró un lujoso apartamento avaluado en unos 1.600 millones de pesos”. Era desde la Secretaría de Gobierno, como se ha informado en diversas ocasiones, desde donde se manejaban jugosas contrataciones de la Alcaldía de Medellín.

¿Cómo habría sido la planeación de la venta de Afinia?

El testigo que hizo las revelaciones, asegura que sostuvo reunión con el excongresista Ortega en un club de Medellín, para suministrarle datos sobre el ilícito en Afinia y que “en el entramado de corrupción por la venta de Afinia participó Emilio Tapia”, hoy comprometido en el escándalo de Centros Poblados (uno de los muchos que lo han envuelto durante su cuestionada actividad pública y privada), así como un familiar de Ospina y dos ciudadanos venezolanos.

El testigo afirma que esta información, así como material probatorio, había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía en reuniones que se llevaron a cabo en Medellín y Barranquilla, esta última ciudad en la que él firmó una entrevista ante un delegado de la entidad.

El alcalde de Medellín y el gerente del Grupo EPM, enterados de la situación, se han dirigido formalmente a la Fiscalía, para que informe el estado de la investigación que la entidad sigue tras los testimonios en cuestión de esta persona que no es identificada, porque teme por su vida.

Ambos funcionarios piden celeridad en los procesos y se ponen a disposición de la Fiscalía para informaciones adicionales sobre un esquema de corrupción que incluiría adecuación de requisitos de contratación que la dirección de Afinia habría redireccionado en empresas de la Costa, situación expresamente prohibida por la ley y sobre el que “personal de EPM ha entregado testimonios a la Fiscalía General de la Nación”.

La investigación es de capital importancia por las cifras nada positivas de Afinia durante los años en que se habrían cometido los ilícitos, lo cual repercute en la situación delicada que se vive en el Caribe colombiano con las tarifas de la energía. Lo que el alcalde de Medellín y el gerente del Grupo EPM quieren, es que se establezca la responsabilidad de las personas mencionadas por el testigo, entre ellos, el exalcalde Daniel Quintero, su exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo, y el excongresista William Ortega.

