¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia y por qué es feriado? Quedan 12 en este año

En Colombia, los festivos son fechas clave que, además de representar un momento de descanso y receso para muchas familias, son días en que se suele mover la economía y especialmente el turismo en varias partes del país.

Para este año, se dieron un total de 18 festivos en todo el año, dos días menos que el año pasado. A pesar de lo anterior, Colombia sigue siendo uno de los países que más fechas feriadas en Latinoamérica. Así lo demuestra el portal web Public Holidays Global, quien señala que el país le sigue a Argentina que tiene 19.

A partir de mayo, ya solo quedan 12 festivos en el resto del año en el país, ¿cuál es el próximo y cuándo caerá? Aquí le contamos cuál es la festividad que se conmemorará y su fecha de celebración.

Próximo festivo en Colombia: ¿cuándo es y qué se celebra?

De acuerdo con el calendario colombiano, el próximo festivo será el 13 de mayo, día en que se conmemorará un momento importante para la religión cristiana: el día de la Ascensión de Jesús al cielo. La fecha original de esta celebración suele ser el 9 de mayo, pero en vista de que este año cae un jueves, por la Ley Emiliani, se corre la festividad para el próximo lunes.

Se trata de una conmemoración que va justo 40 días después del Domingo de Resurrección y es importante porque, como explicó el año pasado el Papa Francisco, en este momento: “Jesús sube al Padre para interceder por nosotros, para presentarle nuestra humanidad”, dijo el sumo pontífice a través de su cuenta de X.

Jesús sube al Padre para interceder por nosotros, para presentarle nuestra humanidad. Así, ante los ojos del Padre, están y estarán siempre, con la humanidad de Jesús, nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas. #AscensióndelSeñor — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 18, 2023

De hecho, antes de que Jesús ascendiera, en presencia de sus apóstoles, dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos“, (Mateo 28: 18-20).

Los otros 11 festivos que quedan en el año

Después de este lunes 13 de mayo, el próximo festivo se dará hasta junio, mes en que se tendrán dos lunes feriados seguidos. A continuación encontrará el resto de festivos que quedan en el año.

Junio

1. Lunes, 3 de junio: Corpus Christi

2. Lunes, 10 de junio: Día del Sagrado Corazón

Julio

3. Lunes, 1 de julio: Día de San Pedro y San Pablo

4. Sábado, 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia

Agosto

5. Miércoles, 7 de agosto: Batalla de Boyacá

6. Lunes, 19 de agosto: Asunción de la Virgen

Octubre

7. Lunes, 14 de octubre: Día de la Raza

Noviembre

8. Lunes, 4 de noviembre: Día de Todos los Santos

9. Lunes 11 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena

Diciembre

10. Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (Día de Velitas)

11. Miércoles, 25 de diciembre: Navidad