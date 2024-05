Alberto Gamero, autocrítico tras la derrota: “Junior ganó bien”

Millonarios perdió la senda del triunfo luego de 6 victorias consecutivas y 8 duelos sin caer en la Liga colombiana, tras el estreno con derrota ante Junior de Barranquilla en el inicio del cuadrangular. El conjunto bogotano no mostró su mejor versión y por momentos se vio desconocido, ante un cuadro Tiburón que fue aplicado y se terminó quedando con los tres puntos.

El entrenador del conjunto capitalino, Alberto Gamero, se refirió a la actuación de sus dirigidos y reconoció que hubo fallos en la entrega del balón, situaciones que fueron de provecho para el Junior. El técnico samario, además, reconoció que la victoria de los barranquilleros fue merecida, pues hicieron muchas cosas para llevarse el resultado

Cuando se le preguntó a Gamero en rueda de prensa sobre si hubo un dominio casi total del Junior, respondió: “Hablar de una superación, yo creo que es decir que Junior jugaba solo en la cancha y me parece que por lo menos en el primer tiempo tuvimos opciones como Junior y en el segundo tiempo, con el marcador Junior está más tranquilo y nosotros por intentar un empate, nos descubríamos atrás. Las opciones claras las tuvo Bacca. Igual quisimos competir, buscar el empate y llegar e indudablemente que Junior se defendió bien”.

Por su parte, si bien reconoció los errores, dejó claro que no vio a un Millonarios desconocido: “No fue que Junior nos quitó el balón, le regalamos el balón, porque hubo muchos pases malos. En el segundo tiempo Junior se acomoda mejor, si no vimos a ese Millonarios de las fechas anteriores, tampoco es que haya sido un Millonarios desconocido, por momentos hicimos las cosas bien, por momentos Junior nos obligó a defendernos y tuvo sus opciones de gol. Son partidos de finales y se pudo empatar. Junior ganó y ganó bien”, agregó.

Entretanto, le dio crédito al rival y se mostró optimista de cara a los cinco partidos que restan de cuadrangulares. “Insatisfecho no, Junior hizo un buen partido, jugó bien y tuvo para ganar. El resultado no es injusto, Junior hizo muchas coas buenas, tuvo sus opciones de gol e hizo un buen partido. Irse con la idea que hay que mejorar, con la tranquilidad que es el primer partido del cuadrangular, peo irse con la idea que el equipo intentó competir y no nos alcanzó, pero hay que irse tranquilo”, comentó el técnico de 60 años.

Una vez más, el duelo entre Junior y Millonarios terminó con polémica. El disputado en el Metropolitano, por un reclamo que hicieron los jugadores visitantes ante un supuesto penal no cobrado por el árbitro Carlos Betancur. Gamero le dio la derecha al juez central y fue consciente de lo que puede acarrear una eventual expulsión por la protesta aireada de alguno de sus dirigidos.

“La última jugada, yo no tengo ojímetro para eso, yo no voy a buscar a mis jugadores tengan la razón o no, no podemos pensar en que podamos salir expulsados de ninguna manera, a lo mejor ellos ‘calientes’ no saben lo que puede repercutir una expulsión, pero yo sí sé cómo nos puede afectar. El árbitro hizo lo que tenía que hacer, terminó el partido y ya se piensa en el próximo. La equivocación que hizo mi grupo fue ir a buscar el árbitro”, dijo.

Millonarios tendrá entre semana juego por Copa Libertadores contra Bolívar en El Campín y luego tendrá que pensar en la disputa del segundo juego del cuadrangular A contra Deportivo Pereira, también en suelo bogotano.