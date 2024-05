Los estrenos musicales de la primera semana de mayo 2024

Arranca el quinto mes del año, poco a poco nos vamos acercando a la mitad del año, y con ella muchos artistas comienzan a trabajar en la canción del verano 2024, otros buscan crear nuevos éxitos para futuros conciertos, y otros encuentran en su música una forma de realizarse como personas y profesionales.

Comenzamos con Fonseca, el cantautor colombiano, estreno el álbum Tropicalia, y es un recorrido por su infancia y gustos musicales, aquí una de las canciones “Con Dinero y Sin Dinero” marca la única colaboración del Grupo Niche en su historia.

Imagine Dragons, se une al colombiano J Balvin, para compartir la nueva versión de su exitoso sencillo “Eyes Closed” que llega acompañado de un vídeo musical colaborativo dirigido por el ya conocido aliado de la banda, Matt Eastin.

La banda The Mavericks presenta “Here You Come Again” la tercera canción de su tan esperado nuevo álbum “MOON & STARS” el cual verá la luz este 17 de mayo.

Silvestre Dangond, estrena su nuevo sencillo y videoclip “Tú o Yo”, en compañía del astro e icono de la música colombiana en el mundo, Carlos Vives. Una unión histórica que todos estaban esperando.

La cantante británico-albanesa Dua Lipa estrenó HOY viernes su nuevo álbum, ‘Radical Optimism’ (‘Optimismo Radical’), en el que, entre ritmos ochenteros, celebra las relaciones afectivas, incluso aunque éstas terminen.

Todo el disco está recorrido por la idea de la madurez de la cantante en el ámbito de los vínculos sentimentales, por ejemplo, en ‘Training season’, enumera una serie de sus requisitos para establecer una relación.

Marck Anthony lanzo el álbum “Muevense”, y estreno su segunda canción que lleva el mismo titulo muevense.

Danny Ocean de Venezuela y que cumple años el 5 de mayo, encuentra su luz en “Reflexa” aquí el caraqueño le rinde “todos los honores al amor” en su tercer álbum.

Daddy Yankee “El papa del reggaetton” sorprendió a sus fans durante un evento especial en vivo de TikTok anunciando su sencillo, “Loveo”

Este conmovedor tema, influenciado por la esencia del amor y la fe, debuta hoy viernes 3 de mayo en todas las principales plataformas de streaming.

La colombiana Maía, conocida como «La niña bonita», y Luis Enrique, el cantautor nicaragüense apodado el «Príncipe de la Salsa», conocido en Colombia por canciones como “Date un chance” o “Yo no se mañana” se unieron para presentar una propuesta fresca y llena de energía en “Ni tu ni yo”

La canción muestra una relación amorosa y los dilemas de seguir adelante o intentar una vez más.

Suele decirse que el amor es un lenguaje universal, sin embargo, hay momentos donde el romanticismo llega a perderse en los entramados de la traducción. Para esas ocasiones llega “Bilingües”, nuevo sencillo de Lasso, que además de contar con la colaboración de Mau y Ricky, es el primer adelanto de su nuevo disco.

Farruko estrenó este viernes su nuevo disco, ‘CVRBON VRMOR’, el cual dijo que lo trabajó en medio de su “tormenta de especulación” sobre su carrera y su conversión al cristianismo.