Más de 30 oficiales fueron retirados de la Policía Nacional

Bogotá D.C.

Este jueves se conoció que 22 Mayores y 11 Teniente Coroneles fueron retirados de la Policía Nacional, quienes llevaban más de 20 años en la institución. Todos fueron llamados a calificar servicios tras una Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

“El retiro de algunos oficiales se ajusta al Decreto Ley 1791 del 2000, que establece la calificación de servicios y la oportunidad dentro de la jerarquía policial. Reconocemos su dedicación y servicio a la sociedad”, señaló el esa cartera en su cuenta de X.

El ministro Iván Velásquez había dicho en su más reciente intervención en el Senado que los retiros de uniformados en la Policía Nacional y las Fuerzas Militares son considerados como una práctica corriente en la fuerza pública.

“No solo se retiran generales, sino coroneles, capitanes (…) y en ese proceso cuando no se llama a curso porque no está el espacio, los tenientes que no son llamados, deben ser retirados del servicio”, aseguró en aquella oportunidad.

A su vez, el ministro recordó que “entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 se han presentado ante el Senado de la República por este gobierno 72 ascensos de generales y almirantes, y todos han sido aprobados por unanimidad”.

Según dijo Velásquez, hay varios factores que pueden incidir en esta decisión de retirarse sin tener derecho a la asignación de retiro: la lejanía familiar, las condiciones salariales, entre otras.

“Estrategias orientadas a la unificación familiar y de calidad de vida, mediante la Mesa de Atención Prioritaria para la atención de Casos Especiales (MAPCE), entre otras que buscan mejorar el bienestar y calidad de vida del personal uniformado de la Policía Nacional”, señaló el funcionario.