Ricardo el ‘Gato’ Pérez se sincera: ¿por qué dejó la Dimayor para unirse a Millonarios?

Ricardo el ‘Gato’ Pérez ya adelanta su nuevo rol como director deportivo de Millonarios. El exfutbolista abandonó su cargo en la Dimayor para ocupar el puesto que dejó ‘Pitirri’ Salazar, quien lamentable falleció el pasado 18 de abril. En este orden de ideas, se espera que pueda estar a la altura con la gran labor que se venía adelantando en la institución.

Pérez, de 50 años, habló en El VBAR Caracol sobre su rol en el equipo azul, explicó las razones por las que dejó su puesto bajo la batuta de Fernando Jaramillo y manifestó su deseo de dejar un legado en la institución que lo hizo debutar en el profesionalismo.

Rol como director deportivo

Funciones del cargo

“Mis funciones son estar con el equipo profesional, ligado con la Junta Directiva. Obviamente en todo lo relacionado a los jugadores, el fútbol base, buscar los refuerzos entre el Cuerpo Técnico y la Junta Directiva, y también el scouting para jugadores jóvenes”.

Búsqueda de jóvenes talentos por Colombia

“En el caso de un jugador joven, entre los 17-20 años, hay ojeadores, se hacen visorias en diferentes partes del país y de acuerdo a los diferentes informes, hacemos una evaluación e invitamos a los que se consideran pueden tener una proyección. De ahí se traen, se miran, se tienen en divisiones menores y los que van teniendo más proyección en sub-20 y sub-17, algunos ya con auxilios, en casa hogar, para que con un par de años de trabajo, dependiendo de cada caso, puedan estar en el primer equipo”.

Primera tarea en el cargo

“Lo primero que estoy haciendo, si lo puedo llamar así, es conocer nuevamente el club. Me fui de acá siendo jugador hace 18 años, entonces encuentro obviamente otra infraestructura, otra empresa. La idea mía es poderme desarrollar y poner en práctica lo que he venido haciendo estos últimos 10-12 años. También tengo que amoldarme a lo que es esta nueva estructura para poder así desarrollarme. Lo importante es poder estar acá mucho tiempo, armar equipos ganadores y exitosos en todos los sentidos (económico y deportivo). Y a futuro, ya cuando no esté, poder dejar un legado como es lo que todos queremos hacer cuando estamos en una institución tan grande”.

Sus tareas varían según se necesite

“Eso se va también al día a día. Pueda que mañana no tenga en el papel que deba hacer una visoria u otro día como delegado del equipo. Pueda que suceda y uno lo hace sin ningún problema, así como pueda que no pase. Al poco tiempo que llevo aquí, son cosas que no han pasado. Esperemos que vayan sucediendo y que se vayan desarrollando en el momento que corresponda”.

Dimayor Vs. equipo de fútbol

Cambio de Dimayor por Millonarios

“Voy a desarrollar un poco más mi carrera, que es lo que he hecho desde que inicié con Fortaleza, cuando llegué a Bucaramanga, cuando estuve con América. En la Dimayor es diferente el enfoque al trabajo, a lo que uno se puede desarrollar profesionalmente en un equipo de fútbol, en este caso Millonarios”.

Buena experiencia vivida en Dimayor

“Me queda agradecimiento con Fernando (Jaramillo), con la doctora Lorena, con todo mi equipo de trabajo porque la verdad aprendí mucho. Era otro enfoque realmente el deportivo. Aprendí mucho, muy agradecido y creo que eso es parte de la experiencia y el conocimiento que uno adquiere en campo. Creo que esa experiencia durante casi dos años fue enriquecedora y espero poder ponerla en práctica aquí”.

Reencuentro con varios amigos en Millonarios

“Con Gamero fuimos compañeros de equipo, yo jugué con él. Me recibió con mucho cariño, con mucho respeto que nos tenemos mutuamente y ahora vamos a trabajar desde diferentes áreas: él como técnico y yo en la parte administrativa. Tuve la fortuna de jugar con él, con Arnoldo, con Cerveleón, con Orlando Rojas. Los tuve como compañeros y fue más fácil ese reencuentro”.