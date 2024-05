Por mal estado de la Medellín-Bogotá, han ocurrido 3 accidentes en menos de una semana

Puerto Triunfo, Antioquia

Aunque según las denuncias, los huecos y el mal estado están en muchos de los tramos de la autopista Medellín-Bogotá, alrededor de 8 kilómetros ubicados en el trayecto entre los corregimientos del municipio de Puerto Triunfo, Doradal y Santiago Berrío, tienen huecos y deslizamientos que desde hace tiempo afectan la seguridad en la movilidad, tanto así que ya han ocurrido 3 accidentes en 6 días.

De acuerdo a la denuncia, el primero ocurrió el viernes 26; con las fuertes lluvias se cayeron árboles encima de la vía, impactando uno contra un vehículo. El segundo fue al día siguiente, sábado 27, donde al no recoger los árboles de la vía y a la poca iluminación que se tiene en el trayecto, una moto chocó en horas de la noche. Para rematar, este 1 de mayo, otra motocicleta se accidenta en el tramo por uno de los huecos.

Mal estado de la Medellín-Bogotá ha ocasionado accidentes. Foto: Cortesía

Por fortuna, estos accidentes dejaron lesionados sin gravedad, pero sigue generando preocupación en la comunidad, así lo indicó Lorena Carmona, Concejal de Puerto Triunfo: “Invías no hace presencia, Invías no limpia la vía, no arregla los huecos y los derrumbes que se están haciendo, los árboles que quedan en la vía y los pequeños derrumbes que se vienen cuando llueve, todas esas cosas son las que nos están pasando y todas de alguna manera nos perjudican mucho”.

Según la concejal, ya se le ha hecho el llamo reiterativo al Instituto Nacional de Vías (Invías) para que empiece con los procesos de arreglos, pero ha sido en vano, porque aunque hagan presencia en el territorio, el arreglo no dura ni un mes, puesto que, de acuerdo a lo que expone Carmona, el hueco que tapan en poco tiempo termina haciéndose más grande.

Por esto, desde Puerto Triunfo hacen un llamado nacional urgente para visibilizar la problemática que afecta la movilidad en la autopista recorrida por gran cantidad de vehículos diariamente que se exponen a siniestros como los ocurridos durante los últimos días, si no hay una pronta solución de raíz de las autoridades competentes.