Contraloría advierte presunta inoportunidad en el PAE del Magdalena

Santa Marta

La Contraloría recorrió varias Instituciones Educativas de los departamentos de Magdalena y Cauca, donde encontró que más de 200 mil estudiantes se están viendo afectados, al parecer, por la mala prestación del Programa de Alimentación Escolar.

Indicó en su informe que, si bien este departamento inició el servicio desde el primer día del calendario, “solo está garantizado hasta el 14 de mayo de 2024, lo que podría afectar a 137.940 estudiantes”.

Además, no se prestó el PAE Indígena a todos los beneficiarios de la comunidad Arahuaco, afectando a 970 estudiantes. La ETC Santa Marta tampoco ha iniciado la entrega del servicio de PAE Indígena en 2024, impactando a 1.305 estudiantes de las comunidades Arahuaco, Wiwa y Kogui.

Le puede interesar: El SENA firmó convenio con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Reseña también que, al parecer, varias Instituciones Educativas de la ETC Magdalena presentan deficiencias en la infraestructura de cocinas y comedores, con falta de suministro de agua, dificultando la preparación de alimentos y afectando el servicio.

En todas las IE visitadas en Magdalena, no se evidencia control respecto a la cantidad de beneficiarios del programa. Además, el suministro de raciones están sin mecanismos de medición adecuados o entrega incompleta: “en todas las IE visitadas en la ETC Magdalena, no se evidencia control respecto a la cantidad de beneficiarios del programa. En la ETC Cauca y Popayán, el suministro de las raciones carece de un mecanismo de medición que permita establecer el peso del alimento, según los niveles de escolaridad, como exigen los lineamientos del programa, aunado a que en la IE San Camilo se evidenció que la entrega de insumos no se hace de forma completa”.

“Se destacan las pésimas condiciones de higiene y salubridad en la sede de la IE Jhon F. Kennedy de la ETC Magdalena, en donde por falta de higiene se produjo la aparición de moho u otros tipos de hongos en las zonas donde se presta el servicio y se evidencia la falta de control por parte del operador para garantizar una adecuada prestación del servicio y más grave aún, el hecho de evidenciar que transportan la comida de los estudiantes en motocarro, generando altos riesgos de contaminación cruzada”, señaló, entre otros aspectos, la Contraloría.