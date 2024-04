Tribunal dejó en firme elección del concejal Álvaro Raad

Cúcuta

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la demanda que buscaba quitar la credencial de Álvaro Raad Forero como concejal para el periodo 2024-2027.

La demanda argumentaba que el corporado se encontraba impedido, ya que su mamá, Constanza Stella Forero se desempeñaba como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro de los doce meses anteriores a las elecciones.

Sin embargo, el tribunal determinó que la señora Constanza Forero no ejerce autoridad civil, sino jurisdiccional, por lo que no se configura ninguna inhabilidad.

Raad en su momento explicó a Caracol Radio que es algo que ya había sucedido hace cuatro años, pero que no existe dicha inhabilidad, ya que “es una autoridad jurisdiccional, que solo se dedica a impartir justicia, no es una autoridad civil, una autoridad administrativa, no es ordenadora de gasto, no nombra personal, por lo que no existe ninguna inhabilidad”

Por esto, se negó la demanda de nulidad y se dejó en firme la elección de Álvaro Raad como concejal de la ciudad de Cúcuta.