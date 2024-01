“Bienvenida la investigación, pero no hay motivos para hacerlo”: concejal Raad

Cúcuta

El concejal de la ciudad de Cúcuta Álvaro Raad Forero, se refirió en Caracol Radio a la demanda de nulidad que fue recibida en su contra por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Asegura que se tiene todo el derecho de adelantar las acciones legales y que se procederá con la respectiva defensa.

“Este señor pone una demanda contra el acto administrativo del E-26 que digamos certifica la votación, teniendo en cuenta que mi mamá es magistrada del Tribunal Superior de Cúcuta, esto indicaría para él de forma errada que yo estoy en una inhabilidad para ser concejal de Cúcuta” dijo el corporado.

Hace claridad que es algo que ya había sucedido hace cuatro años, pero que no existe dicha inhabilidad, ya que “es una autoridad jurisdiccional, que solo se dedica a impartir justicia, no es una autoridad civil, una autoridad administrativa, no es ordenadora de gasto, no nombra personal, por lo que no existe ninguna inhabilidad”

Finalizó diciendo que es “bienvenida la investigación, pero no hay motivos para hacerlo”.