Juan Guillermo Cuadrado es acusado de traicionero: hinchas piden drástica medida

Desde que Juan Guillermo Cuadrado pasó de la Juventus al Inter de Milán a mediados del 2023, luego de que se le cumpliera su contrato con el cuadro bianconeri, la noticia no cayó muy bien en la afición de ambos equipos, aunque en principio fue tomada de peor manera por los del cuadro de Milan. Ahora, con el título de la Serie A del conjunto Neroazzurro y la celebración de la que ha participado el colombiano, está siendo cuestionado en suelo italiano.

El futbolista antioqueño no fue protagonista del Scudetto logrado, pues solo actuó en 7 compromisos del campeonato doméstico debido a una larga lesión que le imposibilitó estar en la mayoría de la temporada y, de hecho, no ha podido regresar. No obstante, no fue ajeno a los festejos del Inter, que consiguió su vigésimo título liguero en la historia.

Cuadrado, acusado de traicionero

A la afición de la Juventus no le ha caído bien el hecho de que al colombiano se le haya visto activo en los cánticos de la afición contraria, más propiamente con el popular: “‘El que no salta es un blanquinegro’”, que utilizan los hinchas contra la Vecchia Signora.

A raíz de esto, Cuadrado ha sido acusado de traicionero y aficionados iniciaron una campaña para que su camiseta sea retirada del museo de la Juventus, más propiamente la que fue ubicada por superar los 300 partidos vistiendo la tradicional camiseta blanquinegra.

“Juan Cuadrado, durante los festejos por el campeonato del Inter, participó en el cántico ‘El que no salta es un blanquinegro’ saltando y consecuentemente puso una lápida en su aventura en Juventus”, dice el texto promovido en la página web de peticiones Change.org, liderada por Tomaso Simonat, hincha del club.

Además, el promotor añadió: “El gesto es muy grave porque significa no respetar al equipo que te hizo grande. Ni siquiera Antonio Conte, que muchos de nosotros consideramos un traidor, se ha permitido jamás participar en un cántico o cualquier otra cosa contra la Juventus ... Creo, y creo que hablo en nombre de la gran mayoría de la gente de la Juventus, que cualquier referencia a Juan Cuadrado presente en el Museo J debe ser eliminada porque no es digna de representar nuestra gran y noble historia”, concluyó.

La petición inició el 28 de abril, después de los festejos del Inter de Milán, y tiene como objetivo recolectar 5.000 firmas, cifra que está muy cerca de ser lograda, pues a la fecha cuenta con 4.947.