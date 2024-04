Estos son los cambios en el pico y placa de Cúcuta: rotación, horarios y excepciones

La Alcaldía de Cúcuta inició la aplicación del decreto 0212 del 26 de abril de 2024 con el fin de dar paso a nuevas estrategias viales que permitan mejorar la movilidad del tránsito en la ciudad. En ese sentido ya no se aplicarán las restricciones del pico y placa contempladas anteriormente en el Decreto 0300, sino que se implantará un nuevo modelo llamado ‘Pico y Plac y Placa-Día’.

Vale aclarar que el pico y placa, busca restringir el tránsito en horas de mayor circulación; y la placa día, restringe la circulación durante el día. Según indicó la Alcaldía, la nueva medida trae diversas novedades en la rotación, horarios, vías exentas, así como la inclusión del transporte público colectivo.

De acuerdo con el decreto, en la medida se exceptúan a ciertos grupos como miembros de la Fuerza Pública, autoridades de tránsito y personal de seguridad, entre otros, siempre y cuando estén en ejercicio de sus funciones. Le explicamos cómo funciona el nuevo pico y placa en Cúcuta:

Pico y placa en Cúcuta 2024

Dirigido a vehículos particulares, motos y carros del área metropolitana de Cúcuta (Los Patios-Villa del Rosario- Cúcuta – El Zulia). Estos son los números de placa restringidos, con relación al perímetro establecido en el artículo tercero de este Decreto:

Lunes: (1-2)

(1-2) Martes: (3 y 4)

(3 y 4) Miércoles: (5 y 6)

(5 y 6) Jueves: (7 y 8)

(7 y 8) Viernes: (9 y 0)

Se aplicará en tres franjas horarias, así: De 7:00 a.m. a 8:30 a.m. De 11:30 a.m. a 2:30 p.m. De 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Pico y placa día en Cúcuta

Los vehículos de placa nacional colombiana y de procedencia extranjera no podrán circular en el perímetro interior de los anillos viales de la ciudad en horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., según el último número de placa en los siguientes días:

Lunes: (1-2)

(1-2) Martes: (3 y 4)

(3 y 4) Miércoles: (5 y 6)

(5 y 6) Jueves: (7 y 8)

(7 y 8) Viernes: (9 y 0)

Esta restricción será establecida para los vehículos de servicio particular (Automóviles, Camperos, Camionetas, Camiones, Volquetas, Motocarros y Motocicletas) matriculados en los municipios de: Los Patios, Villa Del Rosario, El Zulia Y San José de Cúcuta. No incluye la circulación vehicular sobre el anillo vial oriental y occidental.

¿Cómo será el pico y placa en Cúcuta para el transporte público?

En la medida, la Secretaría de Movilidad de Cúcuta también incluyó al servicio público individual (vehículos tipo taxi) y de servicio público colectivo (vehículos tipo buseta) en el pico y placa día.

Para este tipo de vehículos, se estableció un cronograma de placas que va desde lo que queda de abril hasta finales de mayo. En todo caso, la Secretaría de Tránsito dará a conocer las fechas siguientes a mayo para vehículos de servicio público, las cuales se dan a conocer en el presente decreto y las cuales restringen la movilidad de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

¡Atención!

Este es el pico y placa para hoy lunes 29 de Abril.#CúcutaPerseveranteSeguraProductiva pic.twitter.com/vlDav9H1wT — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) April 29, 2024

¿En qué vías aplicará el nuevo pico y placa?

En el decreto también no modificó el perímetro para aplicar la medida de tránsito denominada PICO Y PLACA, limitando el polígono de intervención a las siguientes vías:

Diagonal Santander

Avenida 8

Calle 1

Avenida 10

Calle 17

Avenida Cero

“La medida de tránsito que consiste en la restricción de circulación vehicular se limitara al interior de las vías mencionadas, permitiendo la movilidad vehicular alrededor o sobre las vías de la zona de restricción, sobre la Diagonal Santander en ambos sentidos viales, sobre la Avenida 8, la Calle 1, la Avenida 10, la Calle 17, la Avenida 0 en ambos sentidos viales”.

Las personas interesadas en conocer todas las medidas del decreto 0212 del 26 de abril de 2024, podrán descargarlo hacerlo a continuación: