Corte ratificó condena contra una mujer por trata de personas con fines laborales

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 13 años contra Claudia Castiblanco por el delito de trata de personas con fines laborales. La víctima fue una mujer indígena que trabajaba más de 10 horas diarias en estado de embarazo y sin remuneración.

Todo comenzó cuando Claudia pago un boleto de avión a una mujer indigena para que trabajara en su casa en donde le iba a bridar, techo comida y una remoneración de 250 mil pesos que nunca llegaron.

Y esto se pudo evidenciar porque según el relato una vez esta mujer estuvo en la casa de Claudia , dispuso de las condiciones para que fuera explotada allí, asignándole tareas que, por mucho, transgreden los mínimos regulados en nuestra legislación laboral.

“Como hallaron probado las instancias, Vargas Castillo durante el tiempo en el que la víctima permaneció en la casa de Claudia realizó labores domésticas relacionadas con la preparación de alimentos y el aseo de la casa en jornadas de trabajo que empezaban a las 6:00am y se extendían hasta las 10:00pm, sin días de descanso”

Y agrego que “Además (ii) no se le permitía el contacto con sus familiares ni con ninguna otra persona en el horario laboral. Tampoco (iii) pudo salir nunca del sitio donde fue explotada, en particular, porque cuando los dueños de la vivienda no estaban la dejaban bajo llave; y, por último, (iv) por sus servicios no recibió remuneración alguna”.

A pesar de esto la víctima pudo, a escondidas, hablar con su hermano quien la ayudo a salir de ese encierro, fue entonces cuando en el año 2016 la Fiscalía le imputó a Claudia el delito de trata de personas. Pero su abogado defensor llevo el caso hasta la corte quien ratifico la condena de 13 años de prisión por este delito.