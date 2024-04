Fernando Uribe habló claro: ¿hubo error en la planificación de temporada de Millonarios?

Fernando Uribe, quien anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años, luego de culminar su tercera etapa en Millonarios, periodo en el que disputó dos finales y ganó un título de Liga ante Nacional. Habló en Caracol Deportes sobre el momento que vive el conjunto embajador, su más reciente derrota en la Copa Libertadores ante Palestino y el proceso que viven de la mano de Alberto Gamero hace más de 4 años.

Inició haciendo un balance de lo que fue el compromiso del embajador en territorio chileno, “Un partido accidentado desde el inicio con la lesión de Macka, eso cambia la dinámica de lo que se tenía pensado y después errores puntuales, por un poco de mala fortuna también. En las dos jugadas que Sander habilita, él viene de disputar una jugada previa y termina habilitado los goles. No hay intención y no hay distracción, uno pediría que saliera más rápido y cubriera la línea, pero son movimientos naturales donde él viene saliendo y él cree que no entra más en juego. Un resultado que aleja las posibilidades a Millonarios y hay que esperar que termina sucediendo”, aseguró.

Uribe opinó sobre las contrataciones del cuadro capitalino para este campeonato, “Yo estoy con la idea que el mejor refuerzo que ha tenido Millonarios es mantener su nómina y permitir que el grupo tenga una identidad, más allá de solo conseguir un título, que detrás de un título, de ser campeón, vienen muchas cosas. Se tiene que alinear muchas situaciones, pero los procesos y la forma que juega el equipo, se ve que hay una continuidad de una idea, un trabajo establecido y que el club ha tenido beneficios con muchachos jóvenes que han podido ser vendidos y que le dan rendimiento a la institución que a futuro es lo que se quiere. Que el club siga creciendo, que si está la posibilidad de la sede esté en mejores condiciones, los resultados sean más positivos”.

Opinión de Emerson Rivaldo Rodríguez: “Emerson, donde mejorara la toma de decisiones, quedaría muy completo, está en el momento de seguir trabajando y dar el salto de calidad que le permitiría volver a salir, pero está en cada jugador que identifique lo que le está faltando. Emerson viene trabajando muy bien, cuidándose de la parte física, es un Emerson diferente que estoy seguro, entiende la parte de trabajar la definición, porque el resto ya lo tiene. Si mejor esto, va a ayudar mucho más al equipo”, mencionó.

¿Hubo algún error en la planificación?:“Ellos le apostaron mucho a la continuidad de nómina y corrieron con la mala fortuna que hubo varias lesiones en este tiempo que impidieron que el grupo estuviera completo. Tenemos que recordar que hubo un tiempo en el que Cataño tuvo una molestia por algo anterior, Macka tuvo un par de molestias que lo sacaron, las lesiones de Banguero… se juntaron muchas cosas que ellos no contaban que iban a suceder. Uno espera que pueda tener la planilla completa y disfrutar de todos esos jugadores, pero lastimosamente pasa esto y vemos que la nómina se fue haciendo más corta y ahí entran estos inconvenientes. El error es que no se tuvo en cuenta las posibles lesiones y se terminó no teniendo la nómina completa en los momentos decisivos y más en la Copa Libertadores”.

El fútbol colombiano: “Es difícil generalizar y hablar por solo un torneo, hay que mirar los torneos anteriores y ahí hacer un análisis más profundo, pero el fútbol, en general, se ha nivelado en la parte física y esto hace que cada vez sea más difícil ganar, sacar diferencia. Todos los equipos entendieron que la parte física es fundamental y nivela los resultados”.

“No creo que sea de un solo equipo o de un proceso, es más algo general de nuestro fútbol. Nosotros tenemos que dar un cambio y dar el salto de calidad a nivel Colombia, porque nos ha pasado. Más allá de que puedan hacer un buen torneo, pero deberíamos ser más protagonistas por el talento de los jugadores que tenemos. Somos uno de los países mejor dotados y tenemos una mezcla de razas con talento físico. Deberíamos ser más protagonistas”, finalizó Uribe.