Luis Felipe Uribe, clavadista colombiano: “Veo muy posible una medalla en los Olímpicos”

El Risaraldense de 22 años, Luis Felipe Uribe, quien consiguió su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024 en Trampolín de 3 metros. Habló en Caracol Deportes sobre presente, sus objetivos para las justas deportivas, como se enamoró de este deporte e incluso contó un poco sobre su vida personal. Además, aseguró que sí ha recibido el apoyo de la Federación y de la gobernación de Risaralda.

Serán los primeros Juegos Olímpicos para el joven atleta, quien se refirió a cómo toma este reto para su carrera deportiva, “Muy contento, soy el único confirmado hasta el momento en clavados para representar a Colombia, no solo eso, también el único risaraldense en la historia en lograr esto tan hermoso, fieles de que no vamos a experimentar, a aprender, realmente vamos a hacer un buen papel en París”, comentó Uribe.

Es muy joven y ya logró algo muy importante para el deporte colombiano, como ha hecho para que esto no le afecte y se haya llenado de confianza, “Todo parte desde la conexión, tuve desde el primer momento una conexión muy importante con mi entrenador Cesar Saldiba, él tuvo la visión de este sueño olímpico antes que nadie, entonces confió mucho en sus palabras, en todo lo que me ha enseñado y para mí es el mejor entrenador no solo de Colombia, sino que ha demostrado que es de los mejores del mundo. Entonces nada muy orgulloso, como te dije Risaralda, no es potencia y nunca ha sido referente en este deporte, pero con conocimiento y todo lo que se ha trabajado se dé la oportunidad de tener esta seguridad y de demostrarlo en las competencias”.

¿Qué tan ve posible la medalla?

“La veo muy posible, como te comentaba ya en dos oportunidades he sido cuarto, hace unos meses demostramos que no hay una brecha muy grande de nivel, sino que tenemos con que, hay que apuntarle a tener unos objetivos muy claros y grandes, estamos trabajando por eso”.

“Voy a dar un buen nivel, no queremos ser el número uno o el mejor de Colombia, sino que queremos estar entre los mejores del mundo”, mencionó.

¿Qué tan importante es la mente?

“Todo es crucial, desde la mente hasta cada movimiento que damos y la parte física también es muy significativo, yo la entreno antes de entrar al agua para poder asimilar un poco la fatiga y el cansancio que se siente antes de las eliminatorias. Pero también la parte mental es muy importante, ayuda a fortalecer mucho a la hora de ejecutar el salto, realmente uno puede entrenar 1000 horas, pero la cabeza en el momento puede jugar un papel determinante”.

“Incluso ahorita en el mundial, tuvimos un desacierto en un salto, pero la competencia es un salto a la vez y pudimos recuperarnos y pasar a la siguiente fase”, aseguró.

Cuenta un poco de su vida

“Mi papá actualmente es el técnico de mantenimiento de las piscinas olímpicas, mi mamá, pues toda la vida ha administrado la cafetería del escenario, somos 4 hermanos, mi hermana mayor fue la que me inspiro a hacer este deporte y ella también ha representado a Colombia muy bien, ha sido campeona sudamericana, centroamericana, estuvo conmigo en Chile el año pasado en los Juegos Panamericanos. Los otros dos están en cosas diferentes al deporte, están enfocados en su trabajo. Mi papá es de la región antioquena, sale desplazado por los conflictos armados, mi mamá es de Quinchía, un pueblito de Risaralda. Ellos coinciden los dos en Pereira, se conocen, se casan y yo me crio ahí en las piscinas prácticamente, tuvimos problemas económicos y estuvimos viviendo un tiempo debajo de las gradas del escenario, unos 5 o 6 años. Ellos tenían la urgencia de que yo aprendiera a nadar porque vivíamos en ese entorno, con piscinas enormes, a mí me daba mucho miedo el agua, me daba mucho miedo ahogarme, yo me desaparecía, vi a mi hermana entrenar clavados y me enamoró, me tire sin saber nadar”, comentó.

¿Por qué eligió los clavados?

“Vi algo distinto en los clavados, la manera en que volaban para mí en ese entonces, hacían figuras en el aire, me pareció muy hermoso, entonces me gusto más. Me empecé a tirar y era más el miedo por tirarme que por las alturas”.

¿Tiene apoyo de la Federación y de la Gobernación de Risaralda?

“El apoyo ha estado muy presente, ahorita por parte de la Gobernación, nosotros recibimos unos incentivos a lo largo del año, también por parte de la Federación con sus patrocinadores. En estos años, gracias a Dios hemos recibido ese apoyo, tenemos nuestro pago mensual”.

¿Qué viene antes de los Juegos Olímpicos?

“Voy es estar en Colombia hasta la próxima semana, en Medellín, concentrados con mis otros dos compañeros que están a la espera de la confirmación de los cupos. Seguido a eso vamos a ir a París para una copa que nos invitaron antes de los Juegos, luego vamos a México; de ahí vamos a un evento previo en Italia y ya de ahí vamos para Francia a los Olímpicos”

¿Inciden mucho las piscinas que se estrenaran en París 2024?

“Las piscinas nuevas inciden mucho, más que nosotros necesitamos tiempo y espacio, la mala ubicación de una luz, de una viga, del techo, juega un papel muy importante a la hora de realizar un clavado”, finalizó Luis Felipe Uribe.