Firmantes de paz en el Tolima denuncian amenazas por parte del EMC

Durante la primera Audiencia de Reconocimiento de Verdad en el Caso 01 de secuestros que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz que se cumple en Ibagué donde 10 comparecientes de la extinta guerrilla, quienes integraron el Comando Conjunto Central, reconocen su responsabilidad por secuestros ocurridos en Tolima, norte de Huila y Quindío.

En esta jornada donde participan igualmente ocho victimas acreditadas en el proceso que adelanta la JEP se dan cita como comparecientes: Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, Enoc Capera Trujillo, alias Giovanni, John Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando Pipas,’ Nelson Antonio Jiménez, alias Gonzalo, Édgar Ramírez Medina, alias Onofre, Víctor Hugo Silva, alias Chivo, Álvaro López López alias JJ, Gustavo Bocanegra alias ‘Donald’, Wilson Ramírez Guzmán alias ‘Teófilo González’ y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.

En el marco de esta audiencia, el otrora jefe del Frente XXI de las Farc y cabecilla del Comando Conjunto Central, Luis Eduardo Rayo conocido en armas como ‘Marlon’ señaló que en los últimos meses ha sido víctima de amenazas y presiones por parte del Estado Mayor Central.

“Fui desplazado hace varios meses y ahora amenazado. En los últimos días de este mes he recibido presiones por parte del Estado Mayor Central donde me indican que me deben capturar con vida para que les brinde información. No sé información de qué”, puntualizó.

Rayo señaló que hoy siente miedo por vivir la situación que en el pasado vivieron sus víctimas al tiempo que pidió perdón a las personas que sufrieron el flagelo del secuestro en el sur del Tolima y el norte del Huila y recalcó que si hubo tratos inhumanos fue un error en la cadena de mando de la estructura armada.

Durante la mañana se escucharon los testimonios de las victimas de secuestro extorsivo y en la tarde las víctimas de secuestro por control territorial.