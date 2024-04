Yeison Jimenez Anuncia TERCERA fecha en el Movistar

Yeison Jiménez, el talentoso cantante de música regional colombiana, continúa haciendo historia con el exitoso “17/32 Invito Tour”. Después de alcanzar dos “sold out” en tiempo récord en la ciudad de Bogotá, con más de 28 mil boletos vendidos en menos de 5 horas, anuncia la tercera fecha en el Movistar Arena. Decisión que toma, gracias a la larga lista de espera de su público.

“Una decisión que me constó trabajo, porque los miedos nos ganan, pero el amor de mis seguidores ha sido más fuerte. Ellos me llenan de esa fuerza que me sostiene. Estoy feliz, emocionado y confiado. Voy a hacer el mejor concierto que hayan vivido, se los prometo”

La apertura de la venta de boletos para la fecha adicional en Bogotá se realiza desde hoy jueves 25 de abril para los clientes Movistar Arena, y el 26 de abril para público en general, ofreciendo a los fanáticos otra oportunidad de ser parte de este evento histórico y disfrutar de la pasión y la energía inigualables del artista en vivo.

Además de las fechas exitosas en Bogotá, Yeison Jiménez también deleitará a sus fans con presentaciones en otras ciudades de Colombia, incluyendo:

- 15 de junio: La Macarena de Medellín

- 27 de julio: Movistar Arena de Bogotá

- 28 de julio: Movistar Arena de Bogotá

- 14 de Septiembre: Plaza de Toros de Manizales

17/32 Invito Tour por Europa

Yeison Jiménez ha cruzado el Atlántico y ya se encuentra en suelos españoles, listo para dar inicio a su tan esperada gira por Europa, el “17/32 Invito Tour”. Este colombiano está causando sensación en cada escenario que pisa, dejando una marca indeleble en ciudades como Valencia, Pamplona, Barcelona, Madrid, Alicante y hasta en Londres, Inglaterra. Su capacidad para conectar con el público y su pasión desbordante por la música regional colombiana lo han elevado a la categoría de ícono, siendo aclamado en todas partes donde se presenta.

Las fechas son las siguientes: