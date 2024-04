Reforma pensional: ¿Con cuántas semanas cotizadas me podré pensionar en Colpensiones?

La reforma pensional sigue su camino en el Congreso y ha avanzado de manera considerable con grandes posibilidades de ser aprobada. El Gobierno conquistó la aprobación de la iniciativa en el Senado. Por ahora, le quedan pendientes dos debates en la Cámara para que sea pronto ley.

Sin embargo, las dudas de los colombianos persisten y expertos solicitan la importancia de tomar con seriedad el debate del proyecto de ley. De hecho, indican que de ser ley, el sistema podría presentar dificultades a futuro por asuntos como los recursos; así como por la que sería la reducción del umbral para la cotización pensional.

A su vez, el paso de la reforma por el Congreso ha sido turbulento. El proyecto de ley ha tenido fuertes críticas por parte de la oposición. Y la ciudadanía mantiene dudas sobre los beneficios de la iniciativa. De hecho, uno de los motivos por los que los colombianos marcharon el pasado domingo 21 de abril tenía que ver con la reforma pensional.

Sobre la iniciativa, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, insistió el pasado martes 23 de abril en los beneficios de la reforma para los adultos mayores. Recordemos que el Gobierno ha señalado que con este proyecto de ley se busca brindar mejores garantías financieras a los más grandes del país. “Este es un proyecto que también es influyente, que tiene desde una propuesta para el que no tiene ingresos como para el que tiene muchos. Yo pienso que esta equidad que logra este proyecto de ley, pero sobre todo que tres millones de adultos mayores puedan empezar a disfrutar este beneficio a partir del primero de julio del año 2025″.

¿Las personas que no se pensionan ni por edad, ni por semanas les devuelven sus ahorros? ¿Hay que esperar a que se cumpla la edad?

Recordemos que en la actualidad con la ley 100 el tema de la edad y de las semanas cotizadas varía entre hombres y mujeres. Por un lado, los hombres deben cumplir 62 años para pensionarse y tener 1.330 semanas cotizadas. Mientras tanto, las mujeres deben pensionarse a los 57 años con la misma cantidad de semanas cotizadas. Pero con la reforma se busca generar una reducción en las semanas para las mujeres, cuando son madres.

Además, en el caso de las mujeres en el pasado se aprobó una reducción paulatina de las semanas que será desde 2026 para que a futuro solo coticen 1.000 semanas

En Caracol Radio consultamos a Mauricio Olivera, ex presidente de Colpensiones, quien compartió detalles sobre la reforma y cómo puede afectar a los colombianos. Frente a esta inquietud, indicó que las personas deben alcanzar la edad para pensionarse. Pero que de no lograr la edad, se puede obtener algunos beneficios. “Las personas tienen que llegar a la edad. Pero si llegan a la edad y no alcanzan las semanas hay varios caminos”

Primero, si la persona está entre 1.000 y 1.300 semanas entra en la figura de pensión anticipada. “Lo que quiere decir que se le va a pagar la pensión, pero se le va a descontar lo que no cotizó. Va a tener una pensión un poco más pequeña, pero va a tener un ingreso de todas maneras”.

Segundo, si está en menos de 1.000 semanas cotizadas, de 300 y 999 no se le devuelve la plata. ”Esto es muy importante. Nosotros los seres humanos creemos que somos muy racionales, pero en realidad no. Nosotros tenemos unos sesgos y preferimos, por ejemplo, tener la plata ahora, que tenerla cuando tengamos 70 años. Eso es el sesgo del presente. Por eso ya no se va a devolver la plata y eso pasa en muchos regímenes pensionales del mundo. Por esto se le crea al usuario la renta vitalicia, con un subsidio del Estado”