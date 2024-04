Julio C. Ávila explica por qué se acabó el equipo de ciclismo del Ministerio del Deporte

El ciclismo colombiano pasa por un caos al conocerse la reciente suspensión del equipo de ciclismo del Ministerio del Deporte, Colombia Potencia de la Vida. Dicha interrupción de la escuadra deportiva se debe a irregularidades jurídicas en el contrato.

Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano, habló con Caracol Radio, expresando que hubo varias irregularidades a la hora de ejecutar el documento jurídico, las cuales obligaron a cortar el funcionamiento del plantel deportivo.

“El objeto del contrato dice apoyar el equipo del Ministerio del Deporte. Cuando yo empiezo la ejecución, empiezo a indagar, pues que cuál es el equipo del Ministerio del Deporte y me di cuenta que el equipo del Ministerio de Deportes no está como tal, es el equipo de bicicletas Strongman y en ese en ese sentido, pues yo no podría cumplir con el objeto del convenio, porque hay un tercero, son recursos públicos”, declaró el directivo.

Se conoció que los dineros de los recursos públicos que estaban destinados para el equipo terminaron en poder de privados. Tales ayudas no pasaron al Ministerio del Deporte o, en su defecto, a la Federación de Ciclismo.

Cabe decir que el año anterior, el Comité Paralímpico Colombiano, en cabeza de su máximo dirigente, fue designado por el Ministerio del deporte para ejecutar presupuesto en materia de ciclismo y paraciclismo en el territorio nacional. Al haber inconvenientes jurídicos en el convenio, los deportistas apoyados por este programa tendrán que buscar nuevo equipo, o estar a la expectativa de lo que pasará en este escándalo que apenas comienza.

“Yo no quiero asumir esa responsabilidad de usar recursos públicos para apoyar un privado y más que el objeto del convenio no me lo permite, porque ahí está muy claro cómo se llama, cuál es el nombre del equipo del Ministerio de Deportes”, añadió el presidente del Comité Paralímpico Colombiano.