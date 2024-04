Jarillón del Río Cauca no es la solución para La Mojana: UNGRD

Colombia

A propósito de las denuncias hechas por habitantes de la subregión de La Mojana, sobre un posible nuevo desborde del río Cauca, Caracol Radio pudo conocer que la situación es mucho más grave de lo que se conocía, tanto geográfica como políticamente, para la obra que fue adjudicada bajo la administración del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, quien recordemos renunció a su cargo por el escándalo de corrupción, como la contratación de carrotanques para La Guajira.

La gravedad política del asunto radica en que Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad, cuenta con una visión completamente diferente frente a esta obra pues consideran tanto él como su administración, que el Jarillón del Rio Cauca no sirve y nunca va a funcionar.

De acuerdo con el análisis hacen desde la entidad, el Río Cauca es imparable, hechos que ya fueron demostrados por una represa como la de Hidroituango, pues indican que solo una obra de esta dimensión pudo contener el Rio y que, de hecho, este terminó superando la obra y estuvo a punto de vencer la presa casi al final de su construcción.

Lo más importante que hoy afirman en la Unidad, es que por más que se invierta dinero en el dique de contención del río, esta obra tampoco va a conseguir controlar el cauce y el comportamiento del Cauca, por lo que aseguran que la solución ni siquiera es el Jarillón, sino que lo que se debe hacer es enfrentar el cambio climático, acción que hace parte de la banderas del Gobierno, específicamente reasentando a las comunidades en zonas que no sean inundables.

En cuanto al dinero que ya fue invertido, explicaron que se va a honrar lo que ya está firmado. Es decir, una obra en la que hasta ahora por anticipos se han gastado 20 mil millones de pesos y que cuesta en realidad 103 mil millones de pesos, pero que, al cumplir con esto, no habrá ninguna adición.

Sumado a esto, Caracol Radio también conoció que el contratista dice que no le han hecho algunos giros, lo que aseguran en la Unidad, es cierto, pero aclaran que eso se debe a que se está a la espera de un informe de la interventoría debido a que esta misma pidió que no consideren los últimos dos informes presentados, porque al parecer la obra no cumple con lo que inicialmente había dicho la firma contratista y la administración de Olmedo López.

Ahora, la incógnita que queda es si la plata que se ha girado ha entrado o no a la obra.