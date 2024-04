Grave situación económica en hospitales y clínicas de la red pública por falta de recursos

Cali

Las autoridades de Salud del departamento advirtieron nuevamente sobre la situación que preocupa ante el no pago oportuno de la nación y las EPS a hospitales y clínicas de la Red Pública de Salud del Valle del Cauca por los servicios a los afiliados a las prestadoras.

“La situación empeora cada día porque no hay recursos adicionales, las EPS fueron intervenidas por un déficit presupuestal que no ha sido compensado de ninguna forma y eso impide el pago oportuno a los hospitales. Nosotros estamos observando como disminuyen los techos aún de las EPS no intervenidas de recepción de facturación para pagos y que no llega ni lejos a cancelar el 50% como dice la Ley de lo radicado el mes anterior. Estamos mostrándole al Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud las deficiencias que tenemos y supremamente preocupados por la deuda”, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

El Sistema General de Seguridad Social, dijo Lesmes, “requiere de recursos adicionales del pago oportuno por parte de la ADRESS de los presupuestos máximos, y de un ejercicio nacional de incrementar los recursos para poder encontrar una situación de pago racional a nuestros prestadores de servicios de salud. La exigencia del departamento es el pago de por lo menos el 50% de lo radicado en el mes anterior como dice la Ley y un poco más sobre la facturación que se debe de meses anteriores”.

Advirtió además la funcionaria que no se están haciendo abonos a facturas de meses anteriores. “Para nosotros presupuestalmente significa abono a proveedores o a deudas que tenemos y no al giro directo para el funcionamiento del mes. Eso hace que la situación cada vez sea más crítica en los servicios de salud y no vemos una solución en el corto plazo”, explicó Lesmes, al señalar que esta situación ha empezado a llevar al cierre de instituciones debido a la imposibilidad de funcionamiento por el no pago de las EPS y la Nación.