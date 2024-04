¿El Liverpool de Luis Díaz tiene posibilidad de ganar la Premier? Esto dice la estadística

Luis Díaz y Jürgen Klopp. (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images) / PAUL ELLIS

Liverpool, de colombiano Luis Díaz, viene de sufrir una dura derrota en el derbi de Merseyside ante el Everton, en juego pendiente por la fecha 29 de la Premier League. La caída 2-0 dejó al club de Anfield pendiendo de un hilo en la lucha por el título del fútbol de Inglaterra, y ahora está a la espera de lo que haga el Arsenal y el Manchester City en las próximas fechas.

En el mencionado encuentro, el extremo guajiro fue titular y jugó todo el compromiso en Goodison Park, siendo uno de los jugadores más destacados de Liverpool. Los goles del Everton en el clásico fueron obra de Jarrad Branthwaite y de Dominic Calvert-Lewin, quien a la postre terminó siendo la figura del encuentro.

La derrota redujo más las posibilidades de conseguir la Premier. Para Klopp, la parte mental es su trabajo, el que más influye para que se convenzan de lo que pueden hacer en la cancha. “La mentalidad tiene diferentes aspectos. No es un problema de actitud. Los chicos quieren; Nadie está haciendo algo así a propósito. Mi trabajo es llevarlos a una situación en la que se sientan seguros de hacerlo. Con esa parte, soy responsable de todo lo que pasó esta noche, así que no es que me sienta muy bien. Pero obviamente esa es la parte más complicada del fútbol, y en el momento no funcionó y ahora tenemos que seguir intentándolo”.

¿Cuál es la posibilidad que tiene el Liverpool de ganar la Premier?

¡El Liverpool ahora no depende de sí mismo!, necesita que sus dos rivales (Arsenal y Manchester City) por el título pierdan puntos dos veces en los últimos partidos de la temporada. Lo que parece muy difícil, pues después de las eliminaciones en Champions League se van a enfocar del todo en la consecución de la liga.

Esto se refleja en los últimos números que dio a conocer el portal Opta. El Liverpool ahora tiene solo un 2,7% de posibilidades de ganar el título en la última temporada que disputará Jürgen Klopp en el club. Lo que significó una caída del 10,5% desde antes del último partido ante el Everton.

El equipo de Pep Guardiola, fue el mayor beneficiado de la derrota del Liverpool, pues sus posibilidades de ganar el título ascendieron al 62,2%. El Arsenal también vio aumentar sus posibilidades, pero solo al 35,1%. Todo parece indicar que ya es solo una disputa de dos.

El título de la Premier está en sus propias manos, depende de sí mismo, el equipo de Pep Guardiola tendrá que ganar todos los partidos que le quedan para estar más tranquilo. Deberá empezar este jueves cuando enfrente al Brighton ¡Partido que podría definir mucho!