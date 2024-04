Procuraduría pide a Cancillería conocer medidas para garantizar servicio de pasaportes

A pesar de la suspensión de la licitación del contrato de pasaportes, la expedición de los mismos no para y son muchos los colombianos que están a la espera de esta documentación. Por lo cual, la Procuraduría General de la Nación ha enviado, en los últimos quince días, dos requerimientos de información para que la Cancillería aclare qué decisión tomará para garantizar el suministro.

El Ministerio Público solicita conocer qué pasará con el suministro de pasaportes después de octubre de 2024, fecha en la que terminará la prórroga que el 3 de octubre del 2023 se le dio a la empresa Thomas Greg & Sons, la firma que lleva quedándose con el millonario negocio de forma ininterrumpida desde el 2007.

Sobre el tema, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo no contestó el primer requerimiento que realizaron 10 de abril, ni la insistencia que llegó a su oficina el 19 del mismo mes.

¿Qué advierte la Procuraduría?

En los documentos, la Procuraduría advierte que los tiempos para otra licitación se agotan, y recuerdan que según el proceso de implementación de la licitación, el proceso no podrá ser mayor a 5 meses y se recomienda que sea mínimo de 7.

Añade que, bajo estas condiciones, no se podrían cumplir los plazos para surtir otra licitación, que sin traumatismos, garantice el servicio de pasaportes. Al final, preguntan al canciller Murillo, qué harán para garantizar el servicio de pasaportes.

¿Qué ha respondido la Cancillería?

Estos requerimientos no han recibido una respuesta, y por tanto no es claro qué están haciendo para evitar que el país no se quede sin el servicio de pasaportes.

El pasado 13 de marzo, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, durante el debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, dijo que los documentos firmados por el canciller Álvaro Leyva, que declaraban desierto el proceso de licitación, son válidos y ajustados a la normatividad a pesar de que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Recomendó, conciliar con la unión temporal Pasaportes 2023 para evitar un daño patrimonial contra la nación.

Luego aclaró que “se abrió por la Cancillería una nueva licitación para poder culminar el proceso de otorgamiento de unos derechos para firmar el contrato y proveer este servicio”. Ahora mismo, el proceso está en borrador de pliegos.