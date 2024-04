La historia detrás del vendedor de cuadros de la avenida cero

Cúcuta

Cientos de historias se cuentan en las calles de la ciudad de Cúcuta, entre ellas está la de Gonzalo Ramírez, un bogotano de 72 años que lleva casi una década ubicado en la calle 11 entre Avenida cero y primera vendiendo cuadros. Un amante del arte, y de los colores que están plasmados en los lienzos que vende diariamente.

En una malla negra que cubre casi 10 metros de la pared de la escuela Normal Superior diariamente Gonzalo cuelga más de 150 cuadros de los 370 que tiene en su galería.

Junto a su esposa inicia esta tarea sobre las nueve de la mañana y termina sobre las once del mediodía, en una jornada continua que culmina sobre las seis de la tarde.

En las calles de la ciudad de Cúcuta se ubican más de 5.500 comerciantes informales, que instalan sus ventas en espacios públicos. Pero “Don Gonzalo” no es informal, porque tiene sus documentos al día. Sin embargo, se dio cuenta que la exposición en la calle hace que los cucuteños disfruten más de estos espacios.

En los últimos días se ha hecho viral a través de redes sociales este hombre, donde se ve que, pese a su avanzada edad, es una persona llena de vigor que no se cansa tan fácilmente y tiene mucho por contar en medio de sus viajes. Tiene un pequeño problema auditivo, pese a esto, es un hombre con un buen léxico que es cauteloso al hablar y además muy acertado con su crítica sobre el arte.

Explicó que “las cosas han cambiado en cuanto al arte, no se vende ni se expone como antes. Decidimos quedarnos acá porque nuestra esposa y la familia es de acá. La razón de esto es incono posters Colombia que nació por amor al arte y Cúcuta”.

Detalló que “teníamos exposiciones en otras partes de Colombia y otros países, pero debimos reconsiderar las cosas. Quiero que a través de los viajes que hice en mi juventud se quede plasmada la información, las historias y todo. Todo arrancó cuando participé en una fiesta del libro me di cuenta que algo le faltaba a Cúcuta, algo físico y esta fue la respuesta”.

Manifestó que se trata de una colección, y hay muchos géneros.

No es tan sencilla la profesión que escogió junto a su familia “por excelencia se dice que vivir del arte no es fácil y lo he experimentado, pero me doy por bien servido”.

Concluyó que “gracias a las redes sociales y a muchas personas que nos han apoyado estamos viviendo de esto”.