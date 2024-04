Johan Rojas, figura de Equidad, estuvo cerca de dejar el fútbol por el micro: su historia

La Equidad es uno de los equipos revelación del fútbol colombiano. Con 33 puntos en 18 jornadas disputadas, los dirigidos por Alexis García vienen sorprendiendo por su gran juego, lo cual se vio reflejado en su tempranera clasificación a los cuadrangulares y la posibilidad de ser cabeza de serie.

Entre sus figuras se encuentra Johan Rojas, futbolista antioqueño que ha descrestado por su técnica individual y visión de juego. El volante ‘10′ habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el trabajo que viene adelantando bajo la batuta del entrenador Alexis García, la ilusión que tiene el grupo de ser campeón y sus objetivos a futuro.

“Es muy bonita toda esta experiencia que me está pasando a tan corta edad. Creo que es fruto del buen trabajo que vengo haciendo hace años y es solo disfrutar”, sentenció el joven de apenas 21 años.

En medio de la charla, Rojas reveló que estuvo a punto de abandonar su sueño de ser profesional ante la falta de oportunidades y en dicho sentido pensó en dedicarse al microfútbol, pero por fortuna un entrenador de la escuela de Alexis lo invitó a probarse para recuperar el tiempo perdido. Allí destacó nuevamente hasta que el mismo estratega lo citó a La Equidad para iniciar con su sueño, el cual va en muy buen camino.

Equidad modelo 2024

Interesante propuesta del equipo

“Como hemos mostrado en cada parte del campeonato, salimos a buscar los partidos y se ha visto que hemos ganado 3-0, 4-0, es por lo guerrero que somos y la garra que metemos”.

Lesión de Felipe Acosta

“Es una baja importante por lo que nos aporta, por la persona que es, por el granito de arena que en cada partido daba. El equipo está un poco triste, pero de todas maneras hay que continuar con ese sueño, que es también el de él. Estamos haciendo las cosas de la mejor manera para que pueda volver rápido y nos pueda aportar en finales”.

¿Equidad es un equipo chico?

“Nunca me he sentido mal ni humillado cuando dicen que un equipo es más grande que Equidad. Somos un equipo de soñadores, de guerreros, de gente que viene desde abajo luchando para conseguir los sueños de cada uno. No me fijo mucho cuando dicen que somos un equipo chico. Lo tomo como un equipo de guerreros y soñadores”.

Gran progreso en su carrera

Inicios en el fútbol

“Desde muy pequeño, mi papá me llevaba a las canchas a jugar. A los 5-6 años me mete a la Liga Antioqueña, cuando estaba muy pequeño. Duro ahí dos años, después pasó a Envigado donde desarrollo la mayor parte de mi carrera de los 8 a los 14 años. De ahí, me voy a una filial de Envigado que se llama Real Sociedad, donde estuve dos años. Después paso a Ferrovárvulas, donde también tuve un gran año. Pasé después a un equipo con el que quedamos campeones del Torneo Nacional sub-17″.

Casi abandona el fútbol

“Después del Torneo Nacional llegó un problema por lo que no jugué tanto ese año, entonces no lograron ubicarme y me iba a quedar sin jugar. Tomé la decisión en noviembre, cuando me entregaron los papeles, de no seguir jugando y me iba a dedicar al micro, que es a lo que te envuelve el barrio. Jugar con los amigos y apostar. Ahí entra un profesor, José Manuel Casas, que dirigía en la escuela de Alexis García, y me dice que me vaya a probar. Lo pienso bien, acepto, jugué en la Sub-18 dos partidos y llega la pandemia. Ahí es donde empieza a cambiar la vida, porque en esa pandemia me trabajé. En noviembre reabren en los torneos en Medellín y me suben a jugar con la Primera de Alexis García. Jugué cuatro meses ahí y en junio me llega la noticia que tenía que viajar a Equidad para presentarme. Llego a Bogotá con todas las expectativas del mundo, con ganas de cumplir el sueño. Empiezo a jugar en la Sub-20, en diciembre el profe me mete en el primer equipo y gracias a Dios me da la oportunidad de estar en el equipo profesional”.

Enfocado en su carrera deportiva

“He tenido mucha influencia del profe Alexis, también de mi padre, que me mantienen ubicado. En algunos momentos se desubica uno por los rumores, por muchas cosas. Pero ellos no me dejen sacar. El sueño que tengo en este momento es salir campeón con Equidad y tengo muy claro que si me desubico, será un poco más difícil llegar a mis objetivos... Las ganas de salir adelante y las ganas de mantener a la gente de uno bien, creo que influye en este proceso, no me ha dejado desviar y concentrarme en otras cosas. Uno con 21 años de pronto tendría la cabeza en otras cosas, pero son las ganas de salir adelante, las ganas de tener a la familia bien y eso ha influido mucho en la madurez tanto dentro como afuera de la cancha”.

Sueño de jugar en el exterior

“Como lo he dicho en repetidas ocasiones, el sueño mayor de uno es jugar en Europa, pero en estos momentos el prioritario es salir campeón con Equidad, el equipo al que le debo todo, que me cambió la vida y que me dio esa oportunidad de cumplir el gran sueño. Entonces es esperar que llegue lo mejor para mi carrera y decidir en su debido momento”.