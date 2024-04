Especialistas advierten sobre incertidumbre en la aprobación de la reforma pensional

Tras ser aprobada la reforma pensional en el Senado de la República, diferentes analistas se han pronunciado sobre el alcance de las modificaciones que se le busca hacer a la ley de pensiones, resaltando puntos a favor y en contra de lo que fue aprobado en la Cámara Alta del Congreso.

Camilo Cuervo Díaz, socio especialista de derecho labora de Holland and Knight Colombia, enfatizó que el proceso legislativo está en una etapa intermedia y podría no completarse durante esta legislatura, instando a la moderación en las expectativas sobre su pronta implementación.

El experto resaltó que, si bien la unificación del sistema pensional es un logro significativo, persisten preocupaciones sobre la concentración de subsidios en pensiones altas y la capacidad del Estado para financiarlas. Además, señaló posibles incongruencias en la transición y la efectividad a largo plazo de la reforma.

Díaz subrayó la importancia de una evaluación detallada de los impactos y desafíos de la reforma para garantizar la estabilidad del sistema pensional colombiano. “Uno de los logros principales de la reforma es acabar con la competencia entre los dos regímenes actuales, lo cual es esencial para unificar el sistema pensional y evitar la disparidad de expectativas. Sin embargo, hay aspectos preocupantes, como la concentración de subsidios en las pensiones altas” dijo Cuervo.

También expresó su inquietud sobre la capacidad del Estado para subsidiar las pensiones y el manejo futuro de los fondos públicos. “Es arriesgar 300 billones de pesos del erario de los trabajadores que hoy están ahorrados en sus cuentas individuales y entregársela a este gobierno o a cualquier otro que venga para que haga política. Y eso no debería pasar”, advirtió.

Además, señaló que la reforma presenta incongruencias en cuanto a la transición y su efectividad a largo plazo. “La reforma no va a funcionar en los próximos 20 años”, aseguró. “Es una reforma aplazada en el tiempo que lo único que busca cuando uno ya la analiza técnicamente es quedarse con la plata de los trabajadores, porque en la práctica no va a afectar a nadie.”

Desde la Procuraduría preparan un oficio a la Ministra de Trabajo por la reforma.

Por otro lado, la Procuradora Delegada de Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, emitió declaraciones contundentes tras la aprobación de la reforma pensional en el Senado de la República, asegurando que enviará un oficio a la Ministra por el contenido del texto.

“Nuestro deber constitucional es ejercer la prevención como lo hemos venido haciendo y dando observaciones sobre este proyecto de ley”, afirmó Ojeda. “Tenemos una orden de la Corte Constitucional de 2015 que es hacer seguimiento constante a Colpensiones. A raíz de eso advertimos que la entidad no tiene la capacidad técnica ni administrativa para llevar a cabo una reforma con las dimensiones que se propone, por las razones de los límites y del personal en este momento. Debe ser un organismo meramente técnico y no político como ha pasado en estos últimos dos años. No está preparada para asumir la reforma.”

La Procuradora planea comunicar a la ministra las observaciones sobre por qué consideran que la reforma no mejorará la situación de la población mayor en Colombia. “No genera empleo y no genera cobertura”, enfatizó Ojeda. “El desafío más grande son los ahorros de los que cotizan a pensión y que se podrían perder con la reforma.”

Uno de los aspectos que más preocupa a la Procuradora es la fecha de inicio de la reforma. Aunque el texto del Senado establece que entrará en vigor a partir de 2025, Ojeda señala que Colpensiones no está preparada tecnológica, administrativa ni operativamente para esos plazos. “Peligran los recursos de los ahorradores que pasen a Colpensiones”, advierte. “Hay un fondo público que dice el proyecto que lo manejaría el Banco de la República, pero mensualmente se reciben cotizaciones. ¿Pasaría Colpensiones a recibir 24 millones de cotizaciones, las 18 de los fondos privados más las 6 que recibe Colpensiones, qué va a pasar con esos recursos?”