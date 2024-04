Cortes de energía: varios municipios de Santander sin luz este jueves

Bucaramanga

Por trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas se pogramó la suspensión del servicio de energía para este jueves 25 de abril en nueve municipios del departamento, así lo aseguró la empresa de servicios públicos ESSA.

Por trabajos que realizará la electrificadora de Santander el corte de luz será practicamente todo el día en circuitos de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Rionegro, Barrancabermeja, Barbosa, Bolivar, Cimitarra, San Martín y San Vicente de Chucurí.

Advierten posible desacato de MinAmbiente en delimitación de Santurbán

Cortes en el área metropolitana de Bucaramanga

Para el mantenimiento de las redes y “mejorar la calidad el servicio” se programó una serie de cortes este jueves. En Bucaramanga va desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en el barrio El Porvenir en los sectores de las calles 103B, 103C, 103D, 103E y 103F con carrera 8A.

En Girón será desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en la urbanización Rivera del Río. y en Piedecuesta de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la urbanización Villa Valentina.

Buscan repatriar a santandereana que murió en un accidente en México

Cortes de energía en 6 municipios más

En Rionegro el corte de energía este jueves y viernes 26 de abril de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en el barrio Romero en los sectores de las transversales 14 y 15 con calles 13, 14, 15 y 16.

Barbosa va de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en el sector parques de la Carlota. En Barrancabermeja de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en las veredas Albania, Campo 32, La Legia, Las Marías, Peroles y Viscaina.

Un colegio de Bucaramanga entrará en la virtualidad

Bolívar la suspensión es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en las veredas Boquerón, Callejón II, Cristales, El Trapal, Guamal, Motuas, Resumidero y San José de la Amistad.

En Cimitarra de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en las veredas Abarco O Campo Vanda, Arena Alta, Ceiba, La Yumbila, Mata de Guadua, Nuevo Mundo, Pena Ariza, Pescado y Puerto Arena. Y en San Vicente de Chucurí de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el centro poblado Yarima.