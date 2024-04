Trabajadores de IPS Más Enfermeras denuncian que aún no les pagan salarios del año pasado

Medellín, Antioquia

El pasado 20 de febrero Caracol Radio hizo pública la denuncia de un grupo de 20 trabajadores de la salud los cuales alegaban retraso en pagos de salario de la IPS Más Enfermeras, producto de su labor en la empresa el segundo semestre del 2023, con montos que rondaban entre ochocientos mil pesos y seis millones de pesos.

Dos meses después, manifiestan que esta situación no ha cambiado: Uno de los denunciantes, quien prefirió mantener su identidad incógnita, indicó que no serían 20 sino cerca de 80 los trabajadores a los que se les debe su salario completo o una parte, ya que la empresa ha abonado la deuda a algunas personas.

Uno de los trabajadores al cual la IPS Más Enfermeras le debe el salario desde hace 6 meses, y quien pidió que se protegiera su identidad y se alterara su tono de voz, relató las acciones que han llevado a cabo para conseguir que les paguen: “Hemos ido directamente a la oficina donde ellos estaban ubicados anteriormente. Ahí siempre tuvimos evasivas, nunca respuestas concretas, y nunca se nos dio pues solución a lo que reclamamos. Luego, procedimos a ir a otra oficina nueva que se trasladaron, quizá en vista de ellos verse tan rodeados por tanta gente a la que se debe, y tampoco tuvimos respuesta. Se nos dijo que nos iban a pagar, y no, eso no se cumplió. Entonces, ha sido muy frustrante en ese sentido”.

La persona agrega que ya se había pactado una fecha para que se efectuara el pago, la cual fue a principio de este mes. Manifiesta que este compromiso fue incumplido.

Otro profesional en la salud, que al igual que la persona anterior, pidió proteger su identidad y alterar su voz para que esta situación no afecte su actividad laboral en la actualidad, dijo que desde su ingreso a la IPS Más Enfermeras en julio del año pasado había rumores de retrasos en pagos, los cuales, aseguraron desde la entidad, eran falsos. Estas son sus palabras: “Pues yo iba y preguntaba, es más en una ocasión le pregunté directamente a la misma Yadira y le dije que si era verdadero el rumor que estaban diciendo que ellos no pagaban y ella me contestó que no, que están con los pagos al día”. Yadira, la persona a la cual hace referencia la demandante, sería Yadira Conrado, gerente de la IPS Más Enfermeras.

Esto respondió el profesional en la salud al ser preguntado sobre la razón que les daban de la demora en el pago de sus salarios: “Porque Savia no les ha pagado. Sinceramente yo creo que no nos van a pagar. No más que yo creo que la importancia de esto es que no vayan a caer más profesionales. Porque es muy triste y es muy frustrante, por decirlo así, que las personas vayan con una ilusión de conseguir una entrada extra, por decirlo así, para su familia y que lo estafen, por decirlo así, de esa manera”.

Hace dos meses Caracol Radio contactó a la EPS Savia Salud, ya que los denunciantes señalaban que desde Más Enfermeras les decían que dicha EPS no les había pagado por servicios prestados y que esa deuda era la razón del retraso en los salarios. Al día de hoy, al parecer, desde la empresa se está utilizando el mismo argumento, a pesar de que en dicho contacto Savia Salud indicó que con la IPS Más Enfermeras estaba a paz y salvo.

Es pertinente recordar que en la entrevista que tuvo Caracol Radio hace dos meses con Sebastián Rodríguez, representante legal de la IPS, este indicó que dicha deuda no es un tema salarial, sino que son cuentas de cobro que terceros tienen con la empresa.

Caracol Radio contactó nuevamente a la EPS Savia Salud quien le confirmó por segunda vez consecutiva que la empresa no tiene cartera para pago a la IPS Más Enfermeras, es decir, están a paz y salvo.

Caracol Radio también trató de contactar tanto a Sebastián Rodríguez como a la representación de la IPS Más Enfermeras, pero las llamadas y mensajes no fueron contestados. A pesar de esto, se reitera que este medio de comunicación sigue atento a conocer su versión de esta situación.

Por último, los trabajadores de la salud a los cuales se les debe el salario indicaron que ya no saben que hacer con esta situación, no se sienten escuchados y piden que se pague el trabajo, que, indican, prestaron adecuadamente a las personas que lo requirieron.