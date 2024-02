Trabajadores denuncian retrasos en pagos y amenazas por parte de la IPS Más Enfermeras

Medellín, Antioquia

20 trabajadores, entre médicos, fisioterapeutas y enfermeros, denuncian que la IPS Más Enfermeras les debe montos entre ochocientos y seis millones de pesos producto de su labor en la empresa desde octubre del año pasado. Además de esto, denuncian que supuestamente las directivas de la IPS los ha amenazado y amedrentado cuando estos reclaman por los recursos que se les deben.

Esto dijo a Caracol Radio Jonathan Coral, quien ofició como medico general en la IPS Más enfermeras, y a quien dicha empresa le debe un mes de trabajo del año pasado: “A nosotros esta empresa nos contrató, firmamos un contrato, con unos sueldos mensuales y nos deben los sueldos desde octubre, imagínense. Desde octubre somos una cantidad casi de 50 personas, si es que no más, que no recibimos sueldos desde octubre. Todos los fines de semana dicen: sí, le vamos a pagar, mañana vamos a dar esto”, contó con preocupación.

Otra afectada, quien pidió que su identidad no fuera revelada, agregó: “Supuestamente están pagando por lotes, entonces esa es la disculpa, y así viene desde el año pasado, además que estamos pagando por lotes, ya ustedes están en lote esta semana, y así se van pasando las semanas y los meses, y no llega el pago, y tampoco el dueño no da la cara, a mí me debía llegar mi primer pago en octubre, desde el 10 de octubre, y aún no me llega, ni siquiera un abono de alguna cuenta de cobro, no, y me deben tres cuentas de cobro”.

Caracol Radio conoció también el testimonio de otro trabajador que se negó a revelar su identidad por su seguridad. Este, además de la deuda, aseguró que tampoco le pagaron su seguridad social y que fue receptor de malos tratos y amenazas por parte del representante legal de la empresa Más Enfermeras, Sebastián Rodríguez: “¿Por qué llegué a la renuncia? Mal pago, las garantías que me habían dicho al principio no se estaban cumpliendo, había mal ambiente de parte de la gerente, cada persona que renunciaba, ella decía que era porque eran malos empleados y que ella misma lo renunciaba. Me llamó Sebastián, que es el representante legal, preguntándome al principio cuánto me debían, cuándo me pagaban y todo eso. Y ahí como lo puede usted escuchar, me amenazó, porque si les daba la gana, me pagaban, que tenían problemas personales conmigo”.

El audio que enviaron los reclamantes a este medio de comunicación sobre la presunta amenaza por parte de Sebastián Rodríguez es este: (transcripción) “Mijo, vea, no me diga nada, no me diga nada, que estoy a punto de tener un problema es personal con usted, y créame que, si yo tengo un problema personal con usted, no le pago ni p…”.

Los denunciantes también enviaron otro audio de Yadira Conrado, quien es la gerente de Más Enfermeras, donde avisa que la EPS Savia Salud tiene deudas pendientes con la empresa, y que, al ser subsanadas, se pagaría lo que deben a los trabajadores: (transcripción) “El proceso con Savia está atrasado en los pagos, eso es un compromiso que nosotros tenemos con Savia. Si Savia nos paga a nosotros, nosotros le pagamos a los trabajadores”, se escucha en el audio.

Caracol Radio contactó a Sebastián Rodríguez, representante legal de la empresa, esto dijo sobre las supuestas deudas: “Ese tema no es salarial, no pertenece a nuestra planta, son terceros, realmente son terceros, son cuentas de cobro, algunos de los cuales se han venido pagando, es decir, tenían múltiples cuentas de cobro, ya se les ha pagado entre 3 y 4 cuentas de cobro, actualmente tenemos un total de 28 personas, los montos en ningún caso superan los 2 millones y medio”. Agrega que los terceros que deben dichos pagos son multiplicidad de entidades.

Desde la IPS Más Enfermeras también denuncian que han sido victimas de amenazas y persecuciones presuntamente por parte de los trabajadores que buscan que les paguen, aseveró el señor Sebastián “han iniciado una persecución a nuestro personal, a mujeres cabezas de familia. Dentro de la situación que compartimos hay casos muy pesados de racismo y amenazas de muerte, hay casos de meterse con la familia, hay casos en los que realmente dan palabras demasiado ofensivas”.

Finalmente, Caracol Radio contactó a la EPS Savia Salud, la cual, al ser indagada sobre presuntas deudas con la IPS Más Enfermeras, aseguró que a la fecha la EPS está a paz y salvo con los pagos a la IPS.