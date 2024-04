Recomendaciones para agricultores y ganaderos de Boyacá por reactivación de las lluvias

Tunja

Desde la Gobernación de Boyacá, junto con las secretarías de Agricultura, la de Ambiente y la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, se hacen recomendaciones para las labores de agricultura y ganadería, por la reactivación de lluvias en el departamento:

“Es importante implementar reservorios de agua lluvia en periodos no críticos, para usar en las labores de cultivo. Cosechar agua debe ser una práctica permanente cuando haya abundante lluvia. Hay que evitar podas para no impactar los frutos; hacer la cosecha en horas bajas de temperatura para no afectar la calidad y la fisiología de las plantas. No hay que exponer la fruta al sol y transportarla en la noche, y por último construir cambuches o cobertizos para el ganado”, son las sugerencias que hace la secretaria de Agricultura de Boyacá, Lady Piza.

Cabe recordar que durante enero y febrero, los cultivos de arveja en varios municipios del departamento sufrieron importantes afectaciones. Sin embargo, con la llegada de la temporada de lluvias, se recomienda comenzar las labores de preparación de suelos para garantizar la humedad adecuada para los cultivos. En cuanto a las siembras de cebada, se sugiere realizarlas solo después de haber tenido precipitaciones, ya que persisten los valores bajos de lluvia en abril, lo que podría afectar la oferta de este producto en el departamento