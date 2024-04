¿Qué debe hacer el Gobierno nacional tras las movilizaciones del 21A?

En Hora20 el análisis a los hechos con los que arranca la semana. Una jornada de movilizaciones masiva en las principales ciudades del país, un mensaje que se envía al Gobierno nacional, las respuestas del Presidente y de algunos funcionarios a la movilización. El análisis a lo que viene en adelante, lo que implica para el gobierno, las posibles salidas al diálogo, la necesidad de una acuerdo y la nueva invitación a movilizaciones.

Masivas manifestaciones en gran parte del país este domingo 21 de abril. Una marcha convocada por sectores de oposición, sociedad civil, sociedades médicas, gremios y distintos actores de la ciudadanía y que enviaron un contundente mensaje de inconformismo y rechazo al gobierno nacional. Se estiman más de 70 mil personas en Bogotá; 300 mil en Medellín, 40 mil en Cali, esto según registros de las alcaldías locales, para el gobierno nacional la cifra fue de 250 mil manifestantes en todo el país. La cifra por ahora parecería ser lo de menos ante el contundente mensaje de un sector de la población que rechaza ideas como las de una constituyente, las reformas pensional y laboral y el panorama de seguridad en el país.

Y ante la movilización ministro del Interior Luis Fernando Velasco, reaccionó diciendo que se debe escuchar a la ciudadanía y generar una reflexión, una posición opuesta a lo que hemos visto por ahora del presidente Gustavo Petro, quien habló de clase dominante citando un video de Jaime Garzón, habló de golpe blando, dijo que hay un sector que quiere tumbar el gobierno del pueblo y matar al presidente. Insistió que parte de la manifestación no quiere diálogo, sino frenar las reformas y que esta situación responde a un sistema de fake news, que el odio fue el mensaje central de la manifestación e invitó a marchar el próximo 01 de mayo, Día del Trabajo.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que no solamente la clase media marchó, “eran marchas plurales y hubo gente que habló de muchas cosas, con lo cual, me preocupa no reconocer el carácter plural de la sociedad, incluso en manifestaciones como la marcha del domingo”. Advirtió que hubo una manifestación, un grupo de personas ejerciendo su derecho y con su voz manifestando su derecho, “sí veo una ventana de oportunidad importante para el Gobierno y oposición y el centro”, ante lo cual agregó que llegar a acuerdos requieren ceder, mirar qué piensa el otro y los puntos de acuerdo, “se dice que se han dado espacios, pero muy poquitos y creo que es necesario discutir y buscar acuerdos”.

Comentó que nadie ha dicho que las reformas son extremas, “acá la gente demanda ejecución presupuestal y espacio para participar en las reformas. Sí veo problemas serios de ejecución para entregar bienes y servicios públicos”.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, columnista y exsecretario de Transparencia de la Presidencia, dijo que no está bien para un gobierno que se hizo en las manifestaciones, hoy estigmatice y minimice la movilización, además, considera que hay contradicciones en las voces del propio gobierno. Sobre la posibilidad de acuerdos, dijo que es ingenuo pensar que es el momento de acuerdos y consensos, “el Gobierno ya pasó esa etapa, ya intentó tener un acuerdo nacional y eso no le funcionó porque es un gobierno que va a la fractura de lo tradicional”, también dijo que más que miopía, es una estrategia para fracturar lo que no pudo recomponer al inicio del Gobierno.

Para María Alejandra Villamizar, periodista, columnista en El Espectador y analista política, las marchas y la participación serán buenas en una democracia, “en Colombia hemos tenido momentos de exaltación de emociones políticas, también momentos de indiferencia durante el conflicto”. Dijo que Petro reflexionó como iba a reflexionar, “el pueblo habló, las calles envían una reflexión. Pero esto puede ser una tentación más de intentar de nuevo un acuerdo nacional, un acuerdo en el que deberá haber disposición”.

Resaltó que este es un gobierno de choque que daría paso a un gobierno de transición, “Petro es producto del postconflicto, es un país que en su historia política de violencia y bipartidismo, no había tenido un cambio tan radical en su cabeza al frente al gobierno, estas provocaciones hacen parte de su naturaleza política e historia personal”. Afirmó que este no es un gobierno de izquierda ni de una izquierda global y amplia, sino este es un gobierno de Petro, que fue el único de la izquierda que durante la carrera de aspiración al gobierno llegó, “hay que reconocer que hay anti-izquierdismo y el vínculo con la lucha armada que ha generado gran desprecio que se ha dado en las calles y en general hacia Petro. No es reconocer o no la falta de empatía de Petro con los ciudadanos, que la está teniendo o la falta de procesos claros o en administración pública que no tiene, la falta de política publica, la falta de personas idóneas para generar efectividad en un país, entonces sí creo que en medio de la confusión de un gobierno que puede ser deficiente en gestión, hay una mirada de fondo que tiene que ver más con lo social que con lo político”.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, planteó que es sano para una democracia precaria como la nuestra que la gente participe más en la protesta y que esto no genere escándalos ni preocupaciones, “hay un proyecto que representamos en la idea de revertir una lógica de entendimiento del poder y el Estado que se ha impuesto y un proyecto que ganó con una promesa de cambio”. Señaló que hay un equilibrio que no ha cambiado mucho en términos sociales y políticos, “ya veremos en el desenlace de esta lucha política cómo va a terminar. Por ahora es poco objetivo decir que hay un fenómeno que se compare con el paro del 2021″.

Resaltó que la marcha no es solo de sectores de derecha, pero la vocería sí la tiene la derecha, “creo que hay sectores de clase media que nos pudo haber respaldado en elecciones, pero en su mayoría estuvo con otros candidatos en 2022″. Agregó que se abre una oportunidad para acuerdos, “si bien este Gobierno defiende el carácter programático, es un gobierno que ha cedido en algunas reformas. Uno pensaría que posibilidad de diálogo y acuerdos para generar cambios”.