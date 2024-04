“No importa si ahorramos energía, la tarifa seguirá subiendo en el Caribe”: alcalde Dumek

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció a través de su cuenta oficial de X, sobre las medidas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en donde se establecen las sanciones a los colombianos que despilfarren energía en el país.

Las penalidades por el aumento en el consumo mensual de energía para los estratos 1, 2 y 3 será del 30 % por kilovatio adicional, mientras que en el 4, 5 y 6 será del 50 % por kilovatio adicional.

El mandatario sostuvo que pese a estas determinaciones de la CREG la tarifa seguirá subiendo en el Caribe sin importar el ahorro de energía. Según el alcalde, los costeños no verán un alivio en sus bolsillos a pesar de que reduzcan su consumo a la fuerza.

“Si comienza a llover, se supone que mitiga el calor y reduce el consumo de aires y ventiladores. Pero con los embalses llenos debería bajar el costo de la venta de energía por parte del generador, bajando a su vez el precio del kWh. Pero no, todo está dado para que pasen dos cosas: 1. Que tengamos que acudir a un ahorro forzado para evitar la sanción y 2. Que, según los cálculos, no importa si ahorramos energía, la tarifa del kWh seguirá subiendo en el Caribe, luego entonces no veremos alivio en los bolsillos pese a reducir el consumo a la fuerza”, expresó Turbay Paz.

No obstante, el alcalde de Cartagena destacó estas determinaciones obligan a racionalizar la energía a través de medidas caseras como apagar los focos cuando no se necesiten encendidos. Desenchufar cargadores y aparatos electrónicos que no estén en uso, entre otras.