La polémica terapia de choque que conduce a estudiantes a las cárceles de Ibagué

El lunes 22 de abril, la Alcaldía de Ibagué compartió un video que generó una polémica en el país. Las imágenes difundidas en las redes sociales de la entidad registraron la que sería una nueva terapia de choque para estudiantes de instituciones educativas públicas.

Esta grabación, que se generó controversia en la capital tolimense y el resto del país, muestran el momento en el que un grupo de jóvenes ingresa a uno de los centros penitenciarios de la ciudad para experimentar las duras condiciones de la población recluida.

“En colaboración con el INPEC, estamos llevando a estudiantes de colegios a la cárcel para que experimenten en carne propia las consecuencias de estar allí. Esta estrategia busca concientizar a la juventud para que no cometan delitos. Delinquir no paga”, señala la leyenda del video.

En 10AM HOY por HOY de Caracol Radio, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, Edward Amaya, entregó detalles de esta iniciativa que ha generado diversas posturas y de la que aseguró es del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

“Los muchachos hoy viven en una burbuja. Y nosotros entendimos que este programa puede ayudarles a conocer una realidad que ellos ignoran. Estoy seguro de que ellos necesitan esa mirada desde lo personal”, indicó el secretario.

En ese sentido, aseguró que ya cuentan con una lista de rectores de instituciones educativas y solicitudes de padres que quisieran adoptar esta estrategia, de la que indicó no es obligatoria para aquellos que no quieran asistir.

De igual manera, indicó que cuentan con psicólogos que realizan acompañamiento de la visita y funcionarios especializados de la Secretaría de Gobierno y de los mismos funcionarios del Inpec.

“Sé que esta propuesta genera polémica, pero estoy totalmente seguro que esta experiencia les cambia la vida y les abre los ojos. Esta experiencia tiene un antes, durante y un después, y los testimonios que hemos recopilado este es un programa que seguirá salvando vidas”, señaló Amaya.

“Es una estrategia de la Alcaldía para educar de otra forma a nuestros hijos”

Asimismo, en Caracol Radio estuvo Sandra Patricia Martínez, quien es madre de una de las estudiantes del colegio Leonidas Rubio. Martínez explicó que aunque apoya la medida promovida por el colegio para evitar que a futuro los jóvenes deseen cometer delitos, el día en el que se desarrolló la jornada no permitió que su hija de 15 años visitara la cárcel.

Del mismo modo, indicó que considera que los ciudadanos observan esta medida educativa como negativa, dado que la relacionan con el Gobierno. No obstante, resaltó que puede tener resultados positivos en términos educativos. “Me parece buena. Es una estrategia de la Alcaldía para educar de otra forma a nuestros hijos. Es para que enfrenten una realidad y algo que ellos no han vivido. Pero lo que sucede es que nosotros lo estamos viendo mal porque lo maneja este gobierno, pero no es así.”

Además, expresó que este no debe ser un tema politizado. “No es tema de oposición. Ni del gobierno. Este es un tema de enseñar”

La madre confesó que antes de la visita, la institución educativa informó a los padres y les solicitó la firma de unos documentos para aprobar la salida con fines educativos. Y aunque la hija de Martínez no visitó la cárcel, la madre explicó que se arrepiente de esto. “No fue y estoy arrepentida. Pero también tenía el temor de que fuera. Existe ese temor de poder decirle, ‘bueno, vamos a ver con qué nos vamos a enfrentar’”

Por otro lado, manifestó que le parece conveniente que funcionarios del Gobierno y los adultos conozcan de cerca la experiencia de estar en una prisión. “Me gusta la idea de que los jóvenes conozcan de primera mano la situación que se vive en una prisión. Creo que no solo los jóvenes deben asistir. También sería bueno que toda la administración pública pueda asistir. Esto no es solo tema de niños, los grandes no conocen la situación que se está viviendo en una cárcel y por eso se cometen tantos errores.”