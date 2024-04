Alzas tarifas en energía obligó al cierre de dos restaurantes en El Rodadero

Santa Marta

Y lo que se temía, sucedió. Las altas tarifas de energía por parte de la empresa Air-e en Santa Marta obligó al cierre de dos restaurantes en El Rodadero, confirmó en diálogo con Caracol Radio la lideresa del sector, Rosa Villalba.

Villalba señaló que, a pesar de implementar medidas de ahorro en estos sitios, sus propietarios no lograron reducir lo suficiente el costo de la factura para poder seguir funcionando de manera rentable.

“Dos compañeros cerraron restaurantes en la calle 10. Ellos estaban trabajando únicamente para pagar la energía y eso es preocupante. Nos hemos dado cuenta que el turismo no está llegando, los recibos están muy altos (...) lo que está entrando - el ingreso - no da para tener empleados, porque si pagas la energía no puedes pagar nómina ni el resto de servicios como gas”, aseguró Rosa Villalba.

Recordó que las facturas a los restaurantes, sin importar su tamaño, les llega el recibo de energía en 25 y hasta 27 millones de pesos.

“Ahorita encuentras los restaurantes vacíos, están quebrando por esa situación. Estas personas no tienen dinero para comprar plantas de energía cuando quitan el servicio y les toca ese día del mantenimiento cerrar, lo que claramente es una pérdida”, añadió.

La lideresa del sector insistió en que el tema del alza de energía les genera incertidumbre, sobre todo en los empresarios de la gastronomía y los hoteleros que dependen en gran medida del turismo para mantener sus negocios a flote.