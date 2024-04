Alcaldes buscan reciclar más del 50 % de residuos del área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Los cuatro alcaldes del área metropolitana se reunieron con el juez 15 administrativo de Bucaramanga para presentar la hoja de ruta y propuestas frente al tema de El Carrasco.

Durante la cita en la alcaldía de la capital santandereana el juez escuchó las soluciones expuestas por cada municipio, quienes mostraron un mutuo acuerdo en la necesidad de implementar estrategias de reciclaje para reducir la cantidad toneladas de residuos que llegan al relleno sanitario.

Concejal de Bucaramanga “se sale de la ropa” con uno de sus compañeros

En varias etapas cada administración municipal va a presentar cifras y datos de los planes de piloto que se van a empezar a realizar desde este momento.

De manera que el próximo 8 de mayo y 28 de mayo se van a reunir de nuevo con el juez para presentar los avances de los proyectos que van a empezar a emplear.

Para el caso de Piedecuesta Ramiro Rangel Parra, gerente de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, iniciarán una alianza con un grupo empresarial para la transformación de residuos orgánicos en biomasa.

Carísimo equipo de rescate está “arrinconado y abandonado” en Bomberos Bucaramanga

Junto a los alcaldes de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, le presentamos al Juez 15 administrativo municipal las soluciones a mediano y largo plazo sobre el manejo de los residuos sólidos en el Área Metropolitana.



Proponemos un parque tecnológico para pasar de una economía… pic.twitter.com/HXZFeW9sgm — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) April 22, 2024

“Identificaron que el 50% de los residuos son orgánicos. Posiblemente tenemos potencial para trabajar y hacer una ruta de separación, llevar al proceso de materia prima y disminuir el impacto de llevar toneladas al sitio de disposición final”, explicó Rangel Parra.

Por su parte el alcalde de Girón, Campo Elías, dijo en Caracol Radio que va hacerle un llamado a los líderes de acción comunal de los barrios para su estrategia de reciclaje.

Docentes vuelven a protestar frente a la gobernación de Santander

“Porque manejar el 60% y 70% de los orgánicos no es fácil. Es una tarea que debemos buscar solucionar todos los alcaldes del área metropolitana. Vamos a requerir inversión. Pensar en los no aprovechables que es el 15% de los residuos y hoy no tenemos un lugar para separarlos”, comentó el mandatario de los gironeses.

Señaló que primero se debe pensar en los métodos de reciclaje para luego si tratar la separación de los orgánicos y no aprovechables. Entre los resultados que se espera obtener es que entre las cuatro alcaldías se logre reciclar más el 50 % de los residuos recolectados en el área y finalmente son llevados al Carrasco.

“Vamos a darle respuestas claras al juez y no generar una falsa expectativa. Estamos dentro del año que debemos hacerlo para generar rutas en la separación y aprovechamiento de los residuos”, agregó Campo Elías.

El 94% de los contribuyentes en Bucaramanga ya pagaron el impuesto predial

Con motivación los mandatarios esperan obtener cifras positivas para presentarlas ante el juez. Una sinergia que comienza a sentirse entre las cuatro alcaldías. Willy Cadena subsecretario de Ambiente de Bucaramanga dijo que el municipio comenzará a aplicar la hoja de ruta en el barrio Ciudadela Real de Minas.

“Vamos a gestionar los residuos sólidos, orgánicos, aprovechables y no aprovechables. Que en la comuna 7 los actores sean los colegios, universidades y propiedad horizontal. Vamos a recolectar información. No tenemos una línea base para presentar una proyección a seis meses o dos años, con este piloto vamos a presentarle al juez cifras a final de año”, comentó en Caracol Radio el funcionario.

Esta es la propuesta de los alcaldes al juez que ordenó cierre del Carrasco

En conclusión, las alcaldías del área ven una línea clara referente al reciclaje, y brindar soluciones a mediano y largo plazo. “Queremos cumplir los fallos judiciales con responsabilidad, acciones razonables y alcanzables”, agregó el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

Cabe mencionar que en un inicio la mesa técnica presentó una hoja de ruta para que El Carrasco se convierta en un parque tecnológico, que permita dejar de enterrar basura y pasar a una economía circular.

La propuesta es que el parque se desarrolle en las 96 hectáreas que tiene el Carrasco, donde se iniciará con cuatro proyectos: la ampliación de la planta de tratamiento de lixiviados. Ampliar la planta de compostaje. Una planta de pirólisis y una planta de preclasificación de residuos.