Real Madrid, de la mano de Bellingham, venció al Barcelona y encaminó el título de Liga

Real Madrid Vs. FC Barcelona. (Photo by Mateo Villalba/Getty Images) / Mateo Villalba

El inglés Jude Bellingham, como en la primera vuelta en el Olímpico de Montjuic, volvió a ser determinante para dar la victoria al Real Madrid en el clásico ante el Barcelona, por 3-2, con un tanto en la prolongación y con ello dar jaque, casi mate, a la lucha por el título de La Liga española.

El tanto de Bellingham al rematar un centro de otro de los grandes protagonistas del choque, Lucas Vázquez, a los 91, deja en la lona la pretensión del Barcelona de alargar la pugna. El 3-2 otorga once puntos de ventaja a la escuadra de Carlo Ancelotti con seis jornadas por disputarse. Matemáticamente, los de Xavi Hernández aún no pueden rendirse, pero solo un milagro en forma de descalabro madridista les permitiría soñar con revalidar el título.

El delantero inglés, que no marcaba en La Liga desde inicios de febrero, fue otra vez la recompensa para un equipo que no se rinde, que se vio dos veces por detrás en el marcador y que reaccionó en ambas para evitar una derrota que hubiera animado al Barcelona y le hubiera metido más presión de la deseada.

El Barcelona, con Lamine Yamal como estandarte, se adelantó con un tanto del danés Andreas Christensen a la salida de un córner y con un tanto de Fermín López, pero el equipo blanco reaccionó rápido por medio de Vinicius Jr., de penalti, cometido por Pau Cubarsí sobre Lucas Vázquez, quien aprovechó un centro del brasileño para elevar una nueva igualada.

Como en tantos clásicos, hubo polémica. El Barcelona reclamó que no hubo penalti de Cubarsí. Un gol de Lamine Yamal de córner que el VAR no pudo validar al no verse claramente en ninguna imagen que cuando Andriy Lunin sacó el balón este había rebasado completamente la línea, así como una roja al francés Eduardo Camavinga y otras caídas de Ronald Araújo y de Fermín en el área local.

Nada de esto fue atendido por el colegiado y el clásico se encaminó a un final vibrante, ya sin actores presuntamente estelares como Vinicius, Toni Kroos, Robert Lewandowski o Raphinha en el campo, con ambos equipos tratando de dar la puntilla. El que la dio, como en Barcelona, fue Bellingham. El Real Madrid tiene la liga atada.

El Atlético de Madrid sigue empeñado en complicarse su clasificación para la próxima Liga de Campeones. Sigue desangrándose lejos del Cívitas Metropolitano. Cayó en Mendizorroza ante el Alavés (2-0) en un mal partido.

El equipo de Diego Pablo Simeone pareció acusar aún la resaca de su eliminación en Dortmund ante el Borussia en los cuartos de la ‘Champions’ y no encontró la forma de salir airoso ante los jugadores de Luis García Plaza, que necesitaban el triunfo para dejar casi amarrada la permanencia en Primera.

Un tanto del uruguayo Carlos Benavidez al cuarto de hora echó más sal en la herida del cuadro de Simeone e incluso su hijo Giuliano, cedido en el Alavés, tuvo en sus botas dos minutos después el segundo gol, pero su disparo se marchó alto.

Tuvo más intensidad y más energía la escuadra vitoriana ante un Atlético un tanto desangelado que en las pocas ocasiones que tuvo no acertó a batir a Antonio Sivera. En cambio, una contra en la prolongación encontró la guinda perfecta al partido del Alavés con una espectacular volea de Luis Rioja a centro de Carlos Vicente.

La derrota deja al Atlético cuarto con el escaso margen de tres puntos sobre el Athletic Club de Bilbao, al que recibirá precisamente el próximo sábado con el recuerdo aún del triunfo del equipo de Ernesto Valverde en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

La Real Sociedad tampoco supo dar un paso sólido para amarrar la sexta plaza, al sumar su segundo empate seguido, esta vez en el feudo del Getafe (1-1), al que la igualada tampoco es que le sepa a mucho.

Palabras de Ter Stegen tras el polémico partido

El alemán Marc-Andre Ter Stegen, portero del FC Barcelona, criticó duramente la ausencia de tecnología de gol en la Liga, ya que, en su opinión, otras ligas “lo tienen” y es “una vergüenza” que “no haya dinero para lo importante” en un “mundo que mueve mucho dinero”.

“Faltan palabras para las cosas de la tecnología. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo relevante me parece una vergüenza”, dijo en zona mixta.

Esto dijo Lucas Vázquez, una de las figuras, luego del partido

Lucas Vázquez, lateral derecho del Real Madrid, quien firmó un gol, forzó un penalti y dio una asistencia en la victoria 3-2 contra el Barcelona este domingo, destacó que en el conjunto blanco sabían “que era una final para la Liga”, que han dejado encarrilada con 11 puntos de ventaja sobre el conjunto blanco con 18 por disputar y que solo “falta rematarla”.

“Hemos vivido una grandísima noche, algo que nos merecíamos todos. Hemos dado un paso muy grande hacia la Liga. El equipo, pese a venir de un gran esfuerzo, ha vuelto a darlo todo para conseguir esta victoria que nos da esa ventaja en la Liga que hace que el título esté más cerca”