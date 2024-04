Alcalde de Tunja dice que problema de escrituras de Torres del Parque no le compete

Desde hace dos años, las familias propietarias de Torres del Parque, están esperando que se les entreguen las escrituras y la respuesta del despacho del alcalde, es que no le compete a él( Estas son las 4 torres inconclusas que tendrán que ser demolidas en Torres del Parque, Tunja. Foto: Caracol Radio. )

Tunja

La respuesta la recibieron los 47 propietarios de apartamentos del polémico conjunto Torres del Parque, al solicitar por derecho de petición, que se les facilitaran las escrituras de sus apartamentos.

Así lo comentó en Caracol Radio, Sonia Rodríguez de la Veeduría La Esperanza: “nosotros le pedimos por ese derecho de petición, al alcalde Krasnov, que se reuniera con las 47 familias que hace dos años recibieron los apartamentos y en este momento no tienen escrituras. Se pidió el acompañamiento de la Defensoría, Contraloría, Personería, Secretaría de Infraestructura, Ecovivienda y contratistas de urbanismo”.

Pero para sorpresa de esta veeduría, del despacho del alcalde, recibieron un oficio de respuesta firmado por Verónica Andrea Garzón Fonseca, en el que argumentan que él no tiene la competencia para entregar dicha información y lo trasladaron a Ecovivienda. Allá en esa entidad, no pudieron dar respuesta porque lo enviaron a la anterior gerente, Dayana Vargas: “después de cuatro meses y ellos no saben los funcionarios que están en la Administración”, cuestionó la veedora.

Para estas familias es preocupante que el alcalde de la ciudad, Mikhail Krasnov, no los quiera recibir. “Ahorita queremos saber si él tiene que firmar o no es necesario, porque el proceso ya se estaba adelantando el año pasado, con el alcalde anterior”, indicó Rodríguez.

Reconoce que han venido trabajando con el secretario de Infraestructura de Tunja, Germán Mora, y con el gerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo. Sin embargo, necesitan que el ordenador del gasto, confirme si hay presupuesto o no, y qué deben hacer estas familias.

En mayo del 2023, les anunciaron que iban a iniciar las obras de urbanismo y que se entregarían en octubre del mismo año, pero hasta el momento no han avanzado, y también quieren tener información de lo que pasa en ese sentido. “Ya hemos preguntado, pero lo único que nos responden es que no hay plata, porque la Administración anterior dejó una deuda muy grande con el contratista”, puntualizó la veedora de este proyecto.