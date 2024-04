Popayán: centenares de personas marcharon contra el Gobierno Petro

Popayán, Cauca

Más de 600 personas participaron en la jornada de movilizaciones contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Popayán. El punto de concentración fue el parque Francisco José de Caldas en el Centro de la capital del Cauca.

En el plantón y posterior marcha participaron distintos sectores de la oposición entre ellos los Veteranos Cauca, salud, Rama Judicial y exfuncionarios del Estado.

Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Miembros de la Fuerza Pública en Retiro expresó que “el motivo de la movilización es hacerle saber al Gobierno que existe una constitución política que enmarca el funcionamiento del Estado colombiano y por eso exigimos que se respeten todos los parámetros establecidos en la democracia que hemos solventado por muchos años”.

Sandra Pabón, ama de casa que se unió a la concentración indicó que “no podemos ir a Cali, todos los días es un bloqueo, ‘volaron’ la vía Panamericana y no pasa nada. Tengo familiares en el campo que tienen que dejarlo por los grupos armados”.

El concejal de Popayán, Jhon Ortiz quien participó en la jornada envió un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública: “hemos sentido que muchas veces han sido maltratados, por ejemplo cuando se hablaba mal de los policías de Colombia que eran cómplices de las ‘ollas’ de estupefacientes, eso no le hace bien a la institucionalidad, a la Fuerza Pública hay que respaldarla. Nosotros como comunidad tenemos el deber de acompañarlos”.

El médico-ginecólogo Rodolfo Casas entretanto, reconoció el difícil momento que atraviesa la salud en el país: “nos preocupa la salud, está bien que el sistema que tenemos no sea perfecto tiene cosas que mejorar pero no podemos acabar con lo que hemos logrado, no podemos arriesgarnos a irnos en un abismo”.

La Policía Metropolitana y la Alcaldía de Popayán destacaron el comportamiento de los ciudadanos y al final de la jornada entregaron un reporte de tranquilidad.